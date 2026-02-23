Зеленський відповів Залужному, який звинуватив його в провалі контрнаступу України

Президент Володимир Зеленський прокоментував резонансне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. У ньому ексголовком звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів з боку політичного керівництва.

Зеленський відповів Залужному. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP отримав питання, чи означає інтерв’ю Залужного про початок його виборчої кампанії. Президент вказав, що, на його думку, заяви Залужного "не гарно" виглядали.

"Не зарано все це? Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде гарно виглядати, якщо розмовляти про це і продовжувати тощо. Ну, сказав й сказав", — відреагував Зеленський.

Також президента запитали про політичні амбіції Залужного. За словами Зеленського, під час війни варто приділяти час іншим факторам.

"Я думаю, що якщо дійсно він про це думає (про участь у виборах), на мій погляд, треба фокусуватися на інших речах. Ми повинні гідно закінчити війну. А вже люди точно відреагують на все та всіх, судячи по тому, хто, як жив цей час", — пояснив Зеленський.

На питання, чи був би Залужний хорошим президентом Зеленський відповів, що "не знає". За його словами, у мирний період, під час війни та післявоєнний час – це різна історія.

Нагадаємо, що в інтерв’ю з Associated Press Залужний уперше публічно розповів про обшук СБУ у 2022 році, можливі політичні амбіції та розбіжності з президентом щодо стратегії контрнаступу. За його словами, операція 2023 року не досягла очікуваних результатів через обмежене забезпечення від Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив Залужному щодо ситуації на війні в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Залужний звинуватив Зеленського в недостатній підготовці до вторгнення Росії.