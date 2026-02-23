Зеленський відповів Залужному, який звинуватив його в провалі контрнаступу України

Рубрики
Президент Володимир Зеленський прокоментував резонансне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. У ньому ексголовком звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів з боку політичного керівництва.
Зеленський відповів Залужному. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP отримав питання, чи означає інтерв’ю Залужного про початок його виборчої кампанії. Президент вказав, що, на його думку, заяви Залужного "не гарно" виглядали.
Також президента запитали про політичні амбіції Залужного. За словами Зеленського, під час війни варто приділяти час іншим факторам.
На питання, чи був би Залужний хорошим президентом Зеленський відповів, що "не знає". За його словами, у мирний період, під час війни та післявоєнний час – це різна історія.
Нагадаємо, що в інтерв’ю з Associated Press Залужний уперше публічно розповів про обшук СБУ у 2022 році, можливі політичні амбіції та розбіжності з президентом щодо стратегії контрнаступу. За його словами, операція 2023 року не досягла очікуваних результатів через обмежене забезпечення від Зеленського.
