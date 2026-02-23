logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине: что сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине: что сказал

Валерий Залужный заявил, что не думает об участии в выборах, пока идет война в Украине.

23 февраля 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не рассматривает возможность участия в выборах во время войны. По его словам, нынешние обстоятельства агрессии РФ не дают повода даже думать о политических амбициях.

Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине: что сказал

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный выступил в Chatham House в Лондоне, где прокомментировал вопросы выборов в Украине и своего возможного участия в них.

"По состоянию на сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается", — сказал Залужный.

Дипломат подчеркнул, что ключевым фактором остается война и режим военного положения, который будет продолжаться до завершения боевых действий и последующего восстановления страны.

"Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине – хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение, очень интересное состояние, очень туристическое, а оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны – тогда и будем об этом говорить", – ответил Залужный относительно своего участия в выборах.

Кроме того, Залужный добавил, что обсуждение внутренней политики Украины на международном уровне является "слишком плохим сигналом" и должно быть табу. По его убеждению, публичные дискуссии о выборах во время войны могут провоцировать раздор в обществе.

Ранее в интервью AP Залужный сообщил, что отказался от услуг американского политического консультанта, обращавшегося к нему весной 2025 года.

"Комментарии" сообщали, если бы выборы в Украине состоялись в феврале 2026 года, кто бы на них победил.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил на заявления Залужного о провале контрнаступления и возможных политических амбициях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yp3WFeGppZ8
Теги:

Новости

Все новости