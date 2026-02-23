Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине: что сказал

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не рассматривает возможность участия в выборах во время войны. По его словам, нынешние обстоятельства агрессии РФ не дают повода даже думать о политических амбициях.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный выступил в Chatham House в Лондоне, где прокомментировал вопросы выборов в Украине и своего возможного участия в них.

"По состоянию на сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается", — сказал Залужный.

Дипломат подчеркнул, что ключевым фактором остается война и режим военного положения, который будет продолжаться до завершения боевых действий и последующего восстановления страны.

"Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине – хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение, очень интересное состояние, очень туристическое, а оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны – тогда и будем об этом говорить", – ответил Залужный относительно своего участия в выборах.

Кроме того, Залужный добавил, что обсуждение внутренней политики Украины на международном уровне является "слишком плохим сигналом" и должно быть табу. По его убеждению, публичные дискуссии о выборах во время войны могут провоцировать раздор в обществе.

Ранее в интервью AP Залужный сообщил, что отказался от услуг американского политического консультанта, обращавшегося к нему весной 2025 года.

