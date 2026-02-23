Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине: что сказал

Рубрики
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не рассматривает возможность участия в выборах во время войны. По его словам, нынешние обстоятельства агрессии РФ не дают повода даже думать о политических амбициях.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Валерий Залужный выступил в Chatham House в Лондоне, где прокомментировал вопросы выборов в Украине и своего возможного участия в них.
Дипломат подчеркнул, что ключевым фактором остается война и режим военного положения, который будет продолжаться до завершения боевых действий и последующего восстановления страны.
Кроме того, Залужный добавил, что обсуждение внутренней политики Украины на международном уровне является "слишком плохим сигналом" и должно быть табу. По его убеждению, публичные дискуссии о выборах во время войны могут провоцировать раздор в обществе.
Ранее в интервью AP Залужный сообщил, что отказался от услуг американского политического консультанта, обращавшегося к нему весной 2025 года.
