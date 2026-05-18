За Єрмака внесли заставу: хто дав гроші та скільки

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави у 140 мільйонів гривень. Інформацію підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Гроші надходили кількома платежами від різних осіб та компаній, а сам процес затягнувся через перевірки фінансового моніторингу та роботу банківської системи.

Попри активний збір коштів командою ексочільника ОП, 16 та 17 травня Єрмак залишався у слідчому ізоляторі. Адвокат експосадовця Ігор Фомін пояснював, що значна частина суми була зібрана раніше, однак банки та фінансові служби затримували підтвердження транзакцій.

Хто давав гроші на заставу за Єрмака

Серед тих, хто публічно підтвердив свою участь у зборі коштів на заставу Єрмака, відомо про юристку Розу Тапанову. Вона внесла 8 мільйонів гривень. Тапанова є членкинею наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрнафти", а раніше медіа пов’язували її з бізнес-оточенням Андрія Єрмака.

За даними ЗМІ, ще 30 мільйонів гривень надійшли на рахунок для застави Єрмака від колишнього футболіста київського "Динамо" та екстренера збірної України Сергія Реброва. Також майже 10 мільйонів гривень внесла компанія "Міраліф", яка працює у сфері нерухомості. Окремі внески зробили адвокат Ігор Фомін (5 мільйонів гривень) та колишній партнер юридичної фірми Asters юрист Сергій Свириба (6,5 мільйона гривень).

Крім того, символічні 666 гривень на заставу для Єрмака перерахував актор і продюсер Григорій Гришкан.

