Єрмак вже під арештом: що загрожує Зеленському

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні стався черговий гучний скандал — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився у суді через елітне будівництво у передмісті Києва. Суд залишив Єрмака під арештом з правом внесення застави. Виникали питання і щодо причетності президента України Володимира Зеленського. У НАБУ повідомили, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що тільки НАБУ має компетенцію займатися розслідуванням того, що пов'язано з президентом.
Вручити підозру президенту можна тільки через спеціальну тимчасову слідчу комісію, яку, в разі необхідності, має створити Верховна Рада. За словами політика, це складна процедура, однак не неможлива. Тому, зазначив політик, відповідь НАБУ та САП не зовсім зрозуміла.
Політик нагадав, що і на плівках є фрагмент із дзвінком Зеленського. Також вказав Гончаренко і на те, що директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії повідомив, що п’ять разів зустрічався із Зеленським у другому півріччі 2025 року. І не про всі з цих зустрічей повідомляли громадськості, зауважив народний депутат.
Гончаренко зазначив, що зустрічі не могли бути з питання звіту, адже НАБУ непідзвітне президенту.
Адже, за його словами, на відео огляд будинків відбувався взимку — коли лежав сніг. І це точно не був травень чи квітень, підсумував він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що пішло не так на засіданні суду у справі Єрмака.