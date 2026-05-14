Єрмак вже під арештом: що загрожує Зеленському

В Україні стався черговий гучний скандал — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився у суді через елітне будівництво у передмісті Києва. Суд залишив Єрмака під арештом з правом внесення застави. Виникали питання і щодо причетності президента України Володимира Зеленського. У НАБУ повідомили, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що тільки НАБУ має компетенцію займатися розслідуванням того, що пов'язано з президентом.

"Так, дійсно, НАБУ і САП не мають права вручити підозру діючому президенту України. Це той імунітет, який має президент. Але це абсолютно не заперечує того, що НАБУ і САП можуть і навіть мають, а якщо в них є відповідні дані, розслідувати справи, пов'язані з президентом. Ніхто і ніщо їм не заважає розслідувати справи, збирати докази і підійти до питання підозри”, — пояснив народний депутат.

Вручити підозру президенту можна тільки через спеціальну тимчасову слідчу комісію, яку, в разі необхідності, має створити Верховна Рада. За словами політика, це складна процедура, однак не неможлива. Тому, зазначив політик, відповідь НАБУ та САП не зовсім зрозуміла.

“Цю відповідь можна трактувати декількома способами, що Зеленського там взагалі немає. Однак це не так, тому що якщо навіть відкритие підозру Мідічу, то там на першій же сторінці фактично і багато разів потім по тексту говориться, що Міндіч здійснював свій вплив через свої відносини з президентом України. Там це прямо сказано. Я цитую підозру, яка була підготовлена Міндічу. Тож насправді президент навіть вже в підозрі Міндічу фігурує”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, що і на плівках є фрагмент із дзвінком Зеленського. Також вказав Гончаренко і на те, що директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії повідомив, що п’ять разів зустрічався із Зеленським у другому півріччі 2025 року. І не про всі з цих зустрічей повідомляли громадськості, зауважив народний депутат.

Гончаренко зазначив, що зустрічі не могли бути з питання звіту, адже НАБУ непідзвітне президенту.

“Саме тому, що НАБУ теоретично має розслідувати все найближче оточення президента. Що власне зараз і відбувається. Тому виникає питання: а про що були ці зустрічі? Чи не було якихось домовленостей? Чому пів року, наприклад, Єрмак не отримував підозру?”, — зауважив народний депутат.

Адже, за його словами, на відео огляд будинків відбувався взимку — коли лежав сніг. І це точно не був травень чи квітень, підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що пішло не так на засіданні суду у справі Єрмака.



