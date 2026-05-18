За Ермака внесли залог: кто дал деньги и сколько

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога в 140 миллионов гривен. Информацию подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. Деньги поступали несколькими платежами от разных лиц и компаний, а сам процесс затянулся из-за проверок финансового мониторинга и работы банковской системы.

Несмотря на активный сбор средств командой экс-главы ОП, 16 и 17 мая Ермак оставался в следственном изоляторе. Адвокат экс-чиновника Игорь Фомин объяснял, что значительная часть суммы была собрана ранее, однако банки и финансовые службы задерживали подтверждение транзакций.

Кто давал деньги на залог за Ермака

Среди публично подтвердивших свое участие в сборе средств на залог Ермака известно о юристке Розе Тапановой. Она внесла 8 миллионов гривен. Тапанова является членом наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрнафты", а ранее медиа связывали ее с бизнес-окружением Андрея Ермака.

По данным СМИ, еще 30 миллионов гривен поступили на счет для залога Ермака от бывшего футболиста киевского "Динамо" и экс-тренера сборной Украины Сергея Реброва. Также около 10 миллионов гривен внесла компания "Миралиф", работающая в сфере недвижимости. Отдельные взносы внесли адвокат Игорь Фомин (5 миллионов гривен) и бывший партнер юридической фирмы Asters юрист Сергей Свириба (6,5 миллиона гривен).

Кроме того, символические 666 гривен на залог для Ермака перечислил актер и продюсер Григорий Гришкан.

