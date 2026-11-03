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З'явилася перша реакція Мендель на підозру в держзраді

Юлія Мендель відреагувала на підозру від СБУ в держзраді. Вона звинуватила Зеленського в тиску на свободу слова

3 листопада 2026, 19:50
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Автор:
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Slava Kot

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель прокоментувала повідомлення про підозру в державній зраді та виправдовуванні російської агресії. Вона заявила, що справа пов'язана з її публічними висловлюваннями про корупцію в оточенні Володимира Зеленського, обмеження свободи слова та політичні переслідування.

З'явилася перша реакція Мендель на підозру в держзраді

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель опублікувала на платформі X свою реакцію на оголошення про державну зраду.

"Повідомляється, що мене підозрюють у державній зраді. Матеріали, на яких ґрунтується ця підозра, — це мої публічні заяви в західних ЗМІ та соціальних мережах — зокрема ті, що стосуються викриттів корупції в оточенні Зеленського, відсутності свободи слова та політичних переслідувань. По суті, цією підозрою Зеленський довів, що я мала рацію", — написала Мендель. 

Колишня прессекретарка президента також наголосила, що в матеріалах справи нібито немає доказів співпраці з росіянами. На її думку, йдеться про використання її заяв російською пропагандою, а не про взаємодію з представниками РФ.

Окремо Мендель звернула увагу на можливе покарання за державну зраду в умовах воєнного стану. Вона заявила, що відповідна стаття передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Вона назвала справу питанням свободи слова та звинуватила президента в політичному тиску. 

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора та СБУ повідомили Мендель про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ. За версією правоохоронців, вона поширювала наративи, вигідні Росії, які могли дискредитувати Україну та послабити її міжнародну підтримку. Слідство посилається на її публічні заяви в іноземних медіа та соціальних мережах. Наразі Мендель перебуває за межами України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.



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Джерело: https://x.com/IuliiaMendel/status/2117666299669000624
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