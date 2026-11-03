Появилась первая реакция Мендель на подозрение в госизмене

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала сообщение о подозрении в государственной измене и оправдывании российской агрессии. Она заявила, что дело связано с его публичными высказываниями о коррупции в окружении Владимира Зеленского, ограничении свободы слова и политических преследованиях.

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Юлия Мендель опубликовала на платформе X свою реакцию на объявление о государственной измене.

"Сообщается, что меня подозревают в государственной измене. Материалы, на которых основывается это подозрение, — это мои публичные заявления в западных СМИ и социальных сетях — в частности, касающиеся разоблачений коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований. Мендель.

Бывшая пресс-секретарь президента также подчеркнула, что в материалах дела якобы нет доказательств сотрудничества с россиянами. По ее мнению, речь идет об использовании заявлений российской пропагандой, а не о взаимодействии с представителями РФ.

Отдельно Мендель обратила внимание на возможное наказание за измену в условиях военного положения. Она заявила, что соответствующая статья предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Она назвала дело вопросом свободы слова и обвинила президента в политическом давлении.

Напомним, Офис генерального прокурора и СБУ сообщили Менделю о подозрении в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ. По версии правоохранителей, она распространяла нарративы, выгодные России, которые могли дискредитировать Украину и ослабить ее международную поддержку. Следствие ссылается на ее публичные заявления в иностранных медиа и социальных сетях. Мендель находится за пределами Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.