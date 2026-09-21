З’явилася нова інформація про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади він формально залишався прокурором Офісу генерального прокурора, однак тепер вирішив припинити роботу в системі.

Руслан Кравченко

Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська, пише "Суспільне". За її словами, після завершення відрядження Кравченко не приступив до виконання службових обов'язків як прокурор ОГП. Заяву про звільнення він подав самостійно.

Виконувач обов'язків керівника Офісу генерального прокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ. Таким чином, Кравченко більше не працюватиме в органах прокуратури.

Що відомо про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Відставка Кравченка з посади генерального прокурора відбулася після гучного конфлікту навколо антикорупційних органів. 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Ексгенпрокурор стверджував, що йдеться, зокрема, про можливе підроблення офіційних документів та фіктивне усиновлення.

Однак в Офісі генпрокурора спростували інформацію про оголошення підозр антикорупційним посадовцям. Там заявили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру у встановленому законом порядку.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати звільнення Кравченка. 15 вересня парламент проголосував за відповідну постанову, а ввечері президент підписав указ про припинення повноважень генерального прокурора.

Після цього Кравченко перебував за кордоном у статусі прокурора ОГП. Раніше також повідомлялося, що він не повернувся з відрядження. Сам Кравченко пояснював поїздку необхідністю поінформувати міжнародних партнерів нібито про ситуацію в українській антикорупційній системі.



