Появилась новая информация о бывшем генпрокуроре Руслане Кравченко

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. После ухода с должности он формально оставался прокурором Офиса генерального прокурора, однако теперь решил прекратить работу в системе.

Руслан Кравченко

Об этом сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская, пишет "Общественное". По ее словам, после завершения командировки Кравченко не приступил к исполнению служебных обязанностей в качестве прокурора ОГП. Заявление об увольнении он подал самостоятельно.

Исполняющий обязанности руководителя Офиса генерального прокурора Антон Ковальский подписал соответствующий приказ. Таким образом, Кравченко больше не будет работать в органах прокуратуры.

Что известно об уходе Кравченко с должности генпрокурора

Отставка Кравченко с поста генерального прокурора произошла после громкого конфликта вокруг антикоррупционных органов. 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Эксгенпрокурор утверждал, что речь идет, в частности, о возможной подделке официальных документов и фиктивном усыновлении.

Однако в Офисе генпрокурора опровергли информацию об оглашении подозрений антикоррупционным должностным лицам. Там заявили, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу не было уведомлено о подозрении в установленном законом порядке.

После этого президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать увольнение Кравченко. 15 сентября парламент проголосовал за соответствующее постановление, а вечером президент подписал указ о прекращении полномочий генерального прокурора.

После этого Кравченко находился за границей в статусе прокурора ОГП. Ранее также сообщалось, что он не вернулся из командировки. Сам Кравченко объяснял поездку необходимостью проинформировать международных партнеров о ситуации в украинской антикоррупционной системе.



