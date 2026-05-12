Теперь в одном списке с коллаборантами и предателями: куда внесли Юлию Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель была внесена в базу сайта "Миротворец" после ее скандального интервью американскому ведущему Такеру Карлсону. Ее заявления о войне в Украине повлекли за собой острую реакцию в украинском информационном пространстве и волну критики со стороны общественности.

Юлию Мендель внесли в базу "Миротворца". Фото из открытых источников

На сайте "Миротворца" указаны сразу несколько причин внесения Мендель в базу. Среди них распространение нарративов российской пропаганды, манипулирование общественно важной информацией во время войны, а также призывы, трактуемые как поддержка капитуляционных сценариев для Украины.

Наиболее скандальными стали слова бывшего пресс-секретаря президента о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 2022 года. По словам Мендель, Украина якобы была готова принять все условия РФ.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, очень важно они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", — сказала Мендель.

Кроме того, Мендель утверждала, что Украина "находится на грани исчезновения", а также говорила о "нездоровом национализме" и масштабной коррупции в украинских властях.

Юлию Мендель внесли в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году как неправительственная база данных лиц, авторы ресурса которых связывают с угрозами национальной безопасности Украины. В базе содержится информация о сепаратистах, коллаборантах, российских военных, пропагандистах и других лицах, деятельность которых, по мнению администраторов ресурса, вредит украинской государственности.

Юлия Мендель возглавляла пресс-службу президента Украины с 2019 по 2021 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая отреагировала на внесение себя в базу сайта "Миротворец".

Также "Комментарии" писали о реакции в Украине на скандальное интервью Мендель.