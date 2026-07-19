logo

BTC/USD

64688

ETH/USD

1867.9

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Какую новую должность Зеленский готовит для Федорова: что теперь будет с Сырским
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую новую должность Зеленский готовит для Федорова: что теперь будет с Сырским

После отставки Михаилу Федорову могут предложить должность miltech czar, а на Банковой обсуждают возможную замену Александра Сырского.

19 июля 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После отставки с должности министра обороны Михаил Федоров может вернуться в государственное управление в новой роли. По информации ZN.UA, на Банковой рассматривают возможность назначения его на должность "царя" по военным технологиям (miltech czar), тогда как параллельно продолжаются обсуждения о потенциальной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Какую новую должность Зеленский готовит для Федорова: что теперь будет с Сырским

Зеленский готовит Федорову новую должность и думает уволить Сырского

По данным издания, западные партнеры ожидают, что Федоров согласится на должность, которую неофициально называют miltech czar — координатор военно-технологического направления. В западной политической практике термин czar не означает официальной должности, а используется для обозначения чиновника с широкими полномочиями, координирующим работу различных государственных структур в определенной сфере.

Как отмечают источники, в сферу ответственности такого должностного лица могут войти развитие оборонных технологий, производство вооружения, беспилотных систем, а также взаимодействие между военными, государством и оборонной промышленностью.

Одновременно, по информации ZN.UA, в Офисе президента продолжаются консультации по поводу возможных кадровых изменений в военном командовании. Речь идет о перспективе замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако возможных кандидатов на его место пока не называют.

Подобную информацию ранее публиковало и Financial Times. По данным издания, вопрос возможной ротации главнокомандующего будет рассматриваться только при условии, что президент Владимир Зеленский найдет кандидата, способного обеспечить непрерывность управления войсками и стабильность обороны на более чем 1200-километровой линии фронта.

Официальные решения относительно нового назначения Михаила Федорова или смены руководства Вооруженных сил Украины пока не объявлялись.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как мировые СМИ отреагировали на отставку Федорова.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/fedorova-mozhut-zrobiti-tsarem-a-sirskoho-zaminiti-dzherela.html
Теги:

Новости

Все новости