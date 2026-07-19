Какую новую должность Зеленский готовит для Федорова: что теперь будет с Сырским

После отставки с должности министра обороны Михаил Федоров может вернуться в государственное управление в новой роли. По информации ZN.UA, на Банковой рассматривают возможность назначения его на должность "царя" по военным технологиям (miltech czar), тогда как параллельно продолжаются обсуждения о потенциальной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский готовит Федорову новую должность и думает уволить Сырского

По данным издания, западные партнеры ожидают, что Федоров согласится на должность, которую неофициально называют miltech czar — координатор военно-технологического направления. В западной политической практике термин czar не означает официальной должности, а используется для обозначения чиновника с широкими полномочиями, координирующим работу различных государственных структур в определенной сфере.

Как отмечают источники, в сферу ответственности такого должностного лица могут войти развитие оборонных технологий, производство вооружения, беспилотных систем, а также взаимодействие между военными, государством и оборонной промышленностью.

Одновременно, по информации ZN.UA, в Офисе президента продолжаются консультации по поводу возможных кадровых изменений в военном командовании. Речь идет о перспективе замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако возможных кандидатов на его место пока не называют.

Подобную информацию ранее публиковало и Financial Times. По данным издания, вопрос возможной ротации главнокомандующего будет рассматриваться только при условии, что президент Владимир Зеленский найдет кандидата, способного обеспечить непрерывность управления войсками и стабильность обороны на более чем 1200-километровой линии фронта.

Официальные решения относительно нового назначения Михаила Федорова или смены руководства Вооруженных сил Украины пока не объявлялись.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как мировые СМИ отреагировали на отставку Федорова.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.