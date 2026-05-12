Головна Новини Політика України 2026 Якої фатальної помилки припустився Зеленський: чому вилізла Мендель
commentss НОВИНИ Всі новини

Якої фатальної помилки припустився Зеленський: чому вилізла Мендель

Володимир Зеленський так і не розібрався зі своїм оточенням, перш, ніж йти у президенти

12 травня 2026, 10:07
Кравцев Сергей

Такої кількості нових "замєчатєльних історій" в інтервʼю колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель Такеру Карлсону навіть "раша тудей" не вигадувала ніколи. Про хвилину мовчання, спалення книг і парковку на місці людей з інвалідністю як жарт щодо голосування – взагалі щось новеньке. Проте не віриться, що поява Мендель у проросійського Карлсона з такими наративами – це випадковість. Таку думку висловила відомо журналістка Яніна Соколова. 

Володимир Зеленський та Юлія Мендель. Фото: з відкритих джерел

"Примітно ще дещо інше. Це одна хвороба багатьох українських президентів. Зеленський став переможцем у наборі до команди випадкових людей, шахраїв і просто довбойо@ів. Так безвідповідально набрати всіх цих випадкових людей з неоднозначною репутацією в команду очільника воюючої країни – це треба вміти. Від Баканова, який призначав очільниками СБУ південних регіонів агентів Кремля до Мендель. При чому всі ці призначення  були одобрені і підписані Зеленським", – зазначила журналістка. 

Вона продовжує, принцип: лояльність – вища за професійні якості, рано чи пізно проявить свою неспроможність. Плюс відсутність елементарної культури. Внутрішньої культури і цінностей в цих людях. Шістки ведуть себе як шістки. В критичних ситуаціях їхня тупість стає злочином. Методи їхньої помсти ниці і жалюгідні. Ситуація наступна. Ти береш в своє оточення підлизунів, які тобі лицемірно підтакують. Тримаєш їх близько. На скільки можна близько. А потім при першій можливості, якщо ти їх звільниш, вони будуть ницо тобі мстити, підставлять тебе у найнеочікуваніший період, обіллють лайном. Бо вони шістки. Там масштаб мислення тунельний. І підставляючи тебе разом з тобою бездумно піддадуть ризику допомогу країні, яка у війні. Твоїй же країні. 

"Зараз буде дуже багато нарізок цього лайна. Всюди. Противник перекладе це всіма мовами. Сподіваюся, що на даному етапі це вже ніяк не вплине на допомогу Україні європейцями. Про США вже нема що говорити. Допомоги там і так нема. Але. Мендель – ти ТП. Підступна лицемірка. І так, пане Володимире, це теж наслідок ваших рішень, а тому і ваша відповідальність, як і всі діяння ваших інших дружків. Ні обіцянок ні пробачень", – підсумувала Яніна Соколова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський збирався віддати Донбас у 2022 році: у ОП відреагували на вибухове інтерв'ю Мендель.



