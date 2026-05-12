Кравцев Сергей
Такої кількості нових "замєчатєльних історій" в інтервʼю колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель Такеру Карлсону навіть "раша тудей" не вигадувала ніколи. Про хвилину мовчання, спалення книг і парковку на місці людей з інвалідністю як жарт щодо голосування – взагалі щось новеньке. Проте не віриться, що поява Мендель у проросійського Карлсона з такими наративами – це випадковість. Таку думку висловила відомо журналістка Яніна Соколова.
Володимир Зеленський та Юлія Мендель. Фото: з відкритих джерел
Вона продовжує, принцип: лояльність – вища за професійні якості, рано чи пізно проявить свою неспроможність. Плюс відсутність елементарної культури. Внутрішньої культури і цінностей в цих людях. Шістки ведуть себе як шістки. В критичних ситуаціях їхня тупість стає злочином. Методи їхньої помсти ниці і жалюгідні. Ситуація наступна. Ти береш в своє оточення підлизунів, які тобі лицемірно підтакують. Тримаєш їх близько. На скільки можна близько. А потім при першій можливості, якщо ти їх звільниш, вони будуть ницо тобі мстити, підставлять тебе у найнеочікуваніший період, обіллють лайном. Бо вони шістки. Там масштаб мислення тунельний. І підставляючи тебе разом з тобою бездумно піддадуть ризику допомогу країні, яка у війні. Твоїй же країні.
