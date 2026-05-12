Какую роковую ошибку допустил Зеленский: почему вылезла Мендель

Такого количества новых "замечательных историй" в интервью бывшей пресс-секретари Владимире Зеленском Юлии Мендель Такеру Карлсону даже "раша тудей" не придумывала никогда. О минуте молчания, сожжении книг и парковке на месте людей с инвалидностью как шутке по голосованию – вообще что-то новенькое. Однако не верится, что появление Мендель у пророссийского Карлсона с такими нарративами – это случайность. Такое мнение высказала журналистка Янина Соколова.

Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

"Примечательно еще несколько иное. Это одна болезнь многих украинских президентов. Зеленский стал победителем в наборе в команду случайных людей, мошенников и просто долбойо@ов. Так безответственно набрать всех этих случайных людей с неоднозначной репутацией в команду главы воюющей страны – надо уметь. От Баканова, назначаемого главами СБУ южных регионов агентов Кремля до Менделя. Причем все эти назначения были одобрены и подписаны Зеленским", – отметила журналистка.

Она продолжает, принцип: лояльность – выше профессиональных качеств, рано или поздно проявит свою несостоятельность. Плюс отсутствие элементарной культуры. Внутренняя культура и ценности в этих людях. Шестерки ведут себя как шестерки. В критических ситуациях их тупость становится преступлением. Методы их мести низменны и жалки. Ситуация следующая. Ты берешь в свое окружение подлизушек, которые тебе лицемерно поддакивают. Держишь их близко. На сколько можно близко. А потом при первой возможности, если ты их уволишь, они будут ничто тебе мстить, подставят тебя в самый неожиданный период, обольют дерьмом. Потому что они шестерки. Там масштаб мышления туннельный. И подставляя тебя вместе с тобой бездумно подвергнут риску помощь стране, находящейся в войне. Твоей стране.

"Сейчас будет очень много нарезок этого дерьма. Повсюду. Противник переведет это на все языки. Надеюсь, что на данном этапе это никак не повлияет на помощь Украине европейцами. О США уже нечего говорить. Помощи там и так нет. Но. Мендель – ты ТП. Коварная лицемерка. И да, господин Владимир, это тоже следствие ваших решений, а потому и ваша ответственность, как и все деяния ваших других дружков. Ни обещаний, ни прощений", – подытожила Янина Соколова.

