Как Зеленский поссорил Сырского и Федорова: что не так в их конфликте

Причиной конфликта между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стали не только противоречия внутри оборонного сектора, но и кадровые решения президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политтехнолог, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

Федоров и Сырский. Фото из открытых источников

Юрий Подорожный в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что именно Зеленский допустил ошибку, которая в конце концов привела к нынешнему кризису.

"Очевидно было ошибочно принято решение со стороны президента, который, в принципе, довел до этой ситуации. Теперь его задача исправить ее с меньшими репутационными потерями для каждой из сторон", — отметил Подорожный.

По его мнению, военное руководство и представители оборонного блока нуждаются в особо взвешенном отношении, ведь именно они отвечают за оборону страны во время полномасштабной войны. Эксперт считает, что любые публичные конфликты или непрозрачные кадровые решения могут негативно отразиться на доверии общества и эффективности работы сектора безопасности.

Подорожный также раскритиковал способ, которым происходили кадровые изменения в правительстве.

"Если есть какие-то претензии к Федорову, их нужно было озвучить, а не устраивать театр с заменой всего правительства для того, чтобы заменить министра обороны", — отметил Подорожный.

Политолог предположил, что власти могли неправильно оценить последствия своих решений, из-за чего ситуация получила значительный общественный резонанс. Он также не исключил, что нынешний кризис может быть связан с возможными кадровыми изменениями высшего военного руководства.

По словам Подорожного, одним из возможных сценариев остается отставка Александра Сырского. Однако, по его словам, если такое решение будет принято, власти попытаются избежать резкого роста общественной поддержки главнокомандующего, как это в свое время произошло после увольнения Валерия Залужного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут назвал главную причину отставки Федорова из Минобороны.

Также "Комментарии" писали, что издание The Guardian считает, что вопрос увольнения Сырского решен.