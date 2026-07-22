Как отставка Федорова взорвала рейтинги Зеленского: результаты нового опроса

После кадровых изменений в правительстве социологи зафиксировали существенные изменения в уровне доверия украинцев к ключевым государственным деятелям. Согласно новому опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному 20-21 июля 2026 года, наибольший скачок популярности продемонстрировал бывший министр обороны Михаил Федоров.

Какие рейтинги Зеленского, Федорова и Сырского. Фото из открытых источников

Опрос "Рейтинга" охватывал вопросы доверия к должностным лицам, отношение к кадровым решениям, а также электоральные симпатии. В то же время социологи отмечают, что полевой этап исследования завершился еще до появления информации об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Самый высокий уровень доверия среди украинцев сохраняет посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – 70%. Второе место занял Михаил Федоров с 65%, а третье глава ОП Кирилл Буданов – 62%. Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% опрошенных. Таким образом, глава государства уступает трем популярным публичным фигурам страны.

Рейтинг доверия украинцев к политикам и деятелям

Наиболее заметной тенденцией явился резкий рост доверия к Федорову. Только за неделю показатель вырос с 35% до 65%. Зато доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.

Социологи также поинтересовались отношением украинцев к кадровым решениям. 72% респондентов не поддержали увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны. Только 5% приняли это решение. В то же время, отставку Сырского поддержали 55% опрошенных, тогда как против выступили 15%.

Также социологи спросили, за кого бы украинцы голосовали в первом туре гипотетических выборов президента Украины. В рейтинге потенциальных кандидатов на выборах лидирует Владимир Зеленский с 22,3% поддержки. Далее следуют Валерий Залужный (14,9%) и Михаил Федоров (13,4%). В первую пятерку также вошли Кирилл Буданов (7,2%) и Александр Усик (5,9%). Далее идут: Петр Порошенко (4,6%), Игорь Терехов (4,3%), Дмитрий Разумков (3,7%), Андрей Белецкий (2,3%), Юлия Тимошенко (1,7%), Сергей Притула (0,8%) и Виталий Кличко (0,3%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров сделал первое заявление об отставке Сырского: что сказал о Драпатом.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назначил нового начальника Генштаба и рассказал о судьбе Сырского.