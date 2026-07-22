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Федоров зробив першу заяву про відставку Сирського: що сказав про Драпатого

Михайло Федоров після звільнення Олександра Сирського подякував йому за історичні битви та привітав нового головнокомандувача Михайла Драпатого.

22 липня 2026, 08:30
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Slava Kot

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше публічно прокоментував звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, після кадрового рішення президента він особисто зателефонував генералу, щоб подякувати за внесок у захист країни.

Федоров зробив першу заяву про відставку Сирського: що сказав про Драпатого

Федоров вперше відреагував на звільнення Сирського. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров у своїх соціальних мережах зазначив, що висловив Сирському вдячність за оборону Київщини, успішну Харківську операцію та інші ключові битви, які стали частиною сучасної історії України.

"Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки", — написав Федоров.

Також колишній міністр привітав нового головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого з призначенням. 

"Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути", — йдеться в заяві.

За словами Федорова, новому керівнику армії необхідно запропонувати чітке бачення завершення війни, сформувати сильну команду та зробити пріоритетом збереження життів українських військових. Серед ключових напрямків він також назвав активну роботизацію фронту, застосування асиметричних ударів по противнику та посилення тиску на російську економіку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто радив Зеленському звільнити Федорова.

Також "Коментарі" писали про першу заяву Сирського після відставки: про що розповів ексголовком ЗСУ.



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Джерело: https://t.me/zedigital/6889
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