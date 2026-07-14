Вражаючий інсайд з Ради: яку обіцянку Зеленський дав Трампу

Перестановки в уряді президент України Володимир Зеленський пояснив новою політичною стратегією країни та посиленням роботи на міжнародних напрямках. Однак в Раді припускають, що насправді це підготовка до виборів, адже нібито саме це пообіцяв Зеленський президенту США Дональду Трампу.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що зміни в уряді стали наслідком поїздки на саміт НАТО.

“Це також підготовка до виборів. Наскільки мені відомо із джерел, Зеленський погодився на те, що необхідно легітимізувати владу в Україні та погодився на те, що потрібно провести вибори. Тепер питання, чи він тримає слово і як взагалі пройде цей процес для того, щоб усі могли брати участь у виборах”, — зазначила Скороход.

Нардепка зауважила, що не зовсім зрозуміло, чому вирішили відправити у відставку прем’єра Юлію Свириденко, адже, за словами Скороход, вона була “вірною своїм господарям”. Політик припустила, що причиною може бути те, що Свириденко була ставленицею Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента.

Також нардепка підкреслила, що не все вирішує Трамп — ключові питання вирішують в оточенні Трампа.

"Наскільки мені відомо, то Зеленський пообіцяв Дональду Трампу провести вибори восени, тому поживемо, побачимо. Можливо, це все змінюється під вибори. Але для того, щоб провести вибори, насамперед стоятиме питання як мінімум про припинення вогню, як максимум — про завершення війни. Тому подивимося, що на нас чекає найближчим часом", — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог Цибулько розповів про головний страх Зеленського при зміні уряду.



