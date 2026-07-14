Вражаючий інсайд з Ради: яку обіцянку Зеленський дав Трампу

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Кречмаровская Наталия
Перестановки в уряді президент України Володимир Зеленський пояснив новою політичною стратегією країни та посиленням роботи на міжнародних напрямках. Однак в Раді припускають, що насправді це підготовка до виборів, адже нібито саме це пообіцяв Зеленський президенту США Дональду Трампу.
Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що зміни в уряді стали наслідком поїздки на саміт НАТО.
Нардепка зауважила, що не зовсім зрозуміло, чому вирішили відправити у відставку прем’єра Юлію Свириденко, адже, за словами Скороход, вона була “вірною своїм господарям”. Політик припустила, що причиною може бути те, що Свириденко була ставленицею Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента.
Також нардепка підкреслила, що не все вирішує Трамп — ключові питання вирішують в оточенні Трампа.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог Цибулько розповів про головний страх Зеленського при зміні уряду.