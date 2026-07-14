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Впечатляющий инсайд из Рады: какое обещание Зеленский дал Трампу

Народная депутат Скороход отметила, что в Украине готовятся к выборам

14 июля 2026, 16:41
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Кречмаровская Наталия

Перестановки в правительстве президент Украины Владимир Зеленский объяснил новой политической стратегией страны и усилением работы по международным направлениям. Однако в Раде предполагают, что на самом деле это подготовка к выборам, ведь именно это пообещал Зеленский президенту США Дональду Трампу.

Впечатляющий инсайд из Рады: какое обещание Зеленский дал Трампу

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что изменения в правительстве стали следствием поездки на саммит НАТО.

"Это также подготовка к выборам. Насколько мне известно из источников, Зеленский согласился на то, что необходимо легитимировать власть в Украине и согласился на то, что нужно провести выборы. Теперь вопрос, держит ли он слово и как вообще пройдет этот процесс для того, чтобы все могли участвовать в выборах", — отметила Скороход.

Нардепка отметила, что не совсем понятно, почему решили отправить в отставку премьера Юлию Свириденко, ведь, по словам Скороход, она была "верна своим хозяевам". Политик предположила, что причиной может стать то, что Свириденко была ставленницей Андрея Ермака, бывшего руководителя Офиса президента.

Также нардепка подчеркнула, что не все решает Трамп – ключевые вопросы решают в окружении Трампа.

"Насколько мне известно, то Зеленский пообещал Дональду Трампу провести выборы осенью, поэтому поживем, увидим. Возможно, это все меняется под выборы. Но для того, чтобы провести выборы, прежде всего будет стоять вопрос как минимум о прекращении огня, как максимум — о завершении войны. Поэтому посмотрим, что нас ждет в ближайшее время", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что политолог Цыбулько рассказал о главном страхе Зеленского при смене правительства.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xnv2bzo8qdA&t=528s
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