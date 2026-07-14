Впечатляющий инсайд из Рады: какое обещание Зеленский дал Трампу

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Кречмаровская Наталия
Перестановки в правительстве президент Украины Владимир Зеленский объяснил новой политической стратегией страны и усилением работы по международным направлениям. Однако в Раде предполагают, что на самом деле это подготовка к выборам, ведь именно это пообещал Зеленский президенту США Дональду Трампу.
Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что изменения в правительстве стали следствием поездки на саммит НАТО.
Нардепка отметила, что не совсем понятно, почему решили отправить в отставку премьера Юлию Свириденко, ведь, по словам Скороход, она была "верна своим хозяевам". Политик предположила, что причиной может стать то, что Свириденко была ставленницей Андрея Ермака, бывшего руководителя Офиса президента.
Также нардепка подчеркнула, что не все решает Трамп – ключевые вопросы решают в окружении Трампа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что политолог Цыбулько рассказал о главном страхе Зеленского при смене правительства.