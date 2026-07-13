“Зеленський зірвався”: експерт назвав головний страх президента

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні зміни в Кабміні — уряд піде у відставку. Обговорюють кандидатури на посаду прем’єра. Деякі міністри можуть знову прийти на свої посади, інших — звільнять.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько проаналізував ймовірні зміни та зазначив, що ці кадрові перестановки і є сигналом про зміну політики. Так, приміром, плани відновити повноцінне аграрне міністерство, аграрної політики, за словами експерта, означає, що влада визнає, що аграрний сектор знову є окремим стратегічним напрямком.
Також, як пояснив Цибулько, деякі нові конфігурації показують, що експеримент з мегаміністерствами, об'єднання і поглинання себе вичерпав і був невдалим.
Щодо змін прем’єра та ключових фігур на посаду експерт зазначив, що це “вилами по воді”. За його словами, Зеленський завжди робить великий замах, а потім від цього замаху розлітаються дуже дрібні бризки і недалеко.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепа Разумкова, зміна уряду не вирішить проблеми країни.