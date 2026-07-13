“Зеленський зірвався”: експерт назвав головний страх президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні зміни в Кабміні — уряд піде у відставку. Обговорюють кандидатури на посаду прем’єра. Деякі міністри можуть знову прийти на свої посади, інших — звільнять.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько проаналізував ймовірні зміни та зазначив, що ці кадрові перестановки і є сигналом про зміну політики. Так, приміром, плани відновити повноцінне аграрне міністерство, аграрної політики, за словами експерта, означає, що влада визнає, що аграрний сектор знову є окремим стратегічним напрямком.

Також, як пояснив Цибулько, деякі нові конфігурації показують, що експеримент з мегаміністерствами, об'єднання і поглинання себе вичерпав і був невдалим.

“Можна сказати, що ставка на більш здатних працювати в системі виконавчої влади, тобто хороших виконавців, хороших технократичних управлінців, починає спрацьовувати саме в ситуації, коли якщо країна входить у вибори, їй не потрібні провали в управлінні виконавчої влади”, — переконаний він.

Щодо змін прем’єра та ключових фігур на посаду експерт зазначив, що це “вилами по воді”. За його словами, Зеленський завжди робить великий замах, а потім від цього замаху розлітаються дуже дрібні бризки і недалеко.

“Все-таки мені здається, що в нього є певний страх ее глибинних змін. Найголовніший страх — це страх ревізії дій його ставлеників на посадах міністрів. Тобто, якщо нові ставленики почнуть розбирати діяння попередників, там повилазять такі скелети з шаф, і вони так швидко почнуть бігати по медіапростору, що фактично це похоронить взагалі будь-яку можливість Зеленського залишитись в політиці, хоча б через потужну парламентську партію”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепа Разумкова, зміна уряду не вирішить проблеми країни.