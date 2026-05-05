Відомий політик та бізнесмен часів Януковича став позаштатним радником Буданова

Після кадрових змін в Офісі президента стали відомі імена позаштатних радників нового керівника і склад цієї команди викликав чимало запитань. Як повідомляє Рух Чесно, відповідь на офіційний запит пролила світло на неформальне оточення глави ОП Кирило Буданов.

Серед трьох позаштатних радників – відомий бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, засновник групи "ТАС" і колишній віцепрем’єр часів Януковича. Його поява у команді вже викликала великий резонанс через політичне минуле.

Ще одним радником став представник розвідки Андрій Юсов, що може свідчити про посилення безпекового напрямку в роботі ОП. Третім у списку є Роман Девятов, пов’язаний із одеським політичним середовищем.

Окрему увагу привертає повернення вже знайомих фігур. Після зміни керівництва ОП частина радників формально втратила посади, але швидко повернулася – щоправда, в іншому статусі. Йдеться, зокрема, про Михайла Подоляка та Сергія Лещенка, які тепер працюють не при главі, а при всьому Офісі.

Водночас у статусі позаштатних радників залишилися Вікторія Страхова та Ігор Веремій.

Аналітики зазначають: подібні призначення демонструють, що ключові рішення в Офісі президента часто формуються не лише офіційною вертикаллю, а й через неформальні канали впливу. Новий склад радників може свідчити як про спробу перезавантаження, так і про збереження старих зв’язків у новій конфігурації влади.

