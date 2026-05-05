logo_ukra

BTC/USD

81319

ETH/USD

2378.32

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Відомий політик та бізнесмен часів Януковича став позаштатним радником Буданова
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий політик та бізнесмен часів Януковича став позаштатним радником Буданова

Тігіпко, Юсов і «поверненці»: як змінюється неформальний вплив в Офісі президента

5 травня 2026, 16:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після кадрових змін в Офісі президента стали відомі імена позаштатних радників нового керівника і склад цієї команди викликав чимало запитань. Як повідомляє Рух Чесно, відповідь на офіційний запит пролила світло на неформальне оточення глави ОП Кирило Буданов.

Відомий політик та бізнесмен часів Януковича став позаштатним радником Буданова

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Серед трьох позаштатних радників – відомий бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, засновник групи "ТАС" і колишній віцепрем’єр часів Януковича. Його поява у команді вже викликала великий резонанс через політичне минуле.

Ще одним радником став представник розвідки Андрій Юсов, що може свідчити про посилення безпекового напрямку в роботі ОП. Третім у списку є Роман Девятов, пов’язаний із одеським політичним середовищем.

Окрему увагу привертає повернення вже знайомих фігур. Після зміни керівництва ОП частина радників формально втратила посади, але швидко повернулася – щоправда, в іншому статусі. Йдеться, зокрема, про Михайла Подоляка та Сергія Лещенка, які тепер працюють не при главі, а при всьому Офісі.

Водночас у статусі позаштатних радників залишилися Вікторія Страхова та Ігор Веремій.

Аналітики зазначають: подібні призначення демонструють, що ключові рішення в Офісі президента часто формуються не лише офіційною вертикаллю, а й через неформальні канали впливу. Новий склад радників може свідчити як про спробу перезавантаження, так і про збереження старих зв’язків у новій конфігурації влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — фото з кабінету очільника Офісу президента Кирила Буданова спричинило хвилю обговорень у соцмережах. Причиною став червоний блокнот із провокативним написом "Список підарасів 2026", який журналісти "Бабеля" помітили на робочому столі посадовця.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.chesno.org/post/6835/
Теги:

Новини

Всі новини