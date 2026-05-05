Известный политик и бизнесмен времен Януковича стал внештатным советником Буданова

После кадровых изменений в Офисе президента стали известны имена внештатных советников нового руководителя и состав этой команды вызвал много вопросов. Как сообщает Рух Честно, ответ на официальный запрос пролил свет на неформальное окружение главы ОП Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов.

Среди трех внештатных советников – известный бизнесмен и политик Сергей Тигипко, основатель группы "ТАС" и бывший вице-премьер времен Януковича. Его появление в команде уже вызвало большой резонанс из-за политического прошлого.

Еще одним советником стал представитель разведки Андрей Юсов, что может свидетельствовать об усилении направления безопасности в работе ОП. Третьим в списке есть Роман Девятов, связанный с одесской политической средой.

Особое внимание привлекает возвращение уже знакомых фигур. После смены руководства ОП часть советников формально лишилась должностей, но быстро вернулась – правда, в другом статусе. Речь идет, в частности, о Михаиле Подоляке и Сергее Лещенко, которые теперь работают не при главе, а при всем Офисе.

В то же время в статусе внештатных советников остались Виктория Страхова и Игорь Веремий.

Аналитики отмечают: подобные назначения демонстрируют, что ключевые решения в Офисе президента часто формируются не только официальной вертикалью, но из-за неформальных каналов влияния. Новый состав советников может свидетельствовать как о попытке перезагрузки, так и сохранении старых связей в новой конфигурации власти.

