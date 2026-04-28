В ОП розкрили секрет червоного блокнота Буданова

Slava Kot
Фото з кабінету очільника Офісу президента Кирила Буданова спричинило хвилю обговорень у соцмережах. Причиною став червоний блокнот із провокативним написом "Список підарасів 2026", який журналісти "Бабеля" помітили на робочому столі посадовця.
Блокнот Буданова. Фото: Бабель
Після появи знімка користувачі мережі почали активно будувати версії щодо змісту блокнота Буданова та можливих імен, які могли б у ньому фігурувати. Однак у владних колах запевняють, що сприймати напис буквально не варто.
За інформацією джерел у владі, блокнот є сувенірним подарунком і не містить жодних реальних списків чи службової інформації. Співрозмовники зазначають, що подібні речі часто мають жартівливий характер і не мають практичного значення.
Крім того, як виявилося, схожі блокноти з подібними написами можна знайти у продажу в інтернеті. Вартість блокноту, як у Буданова становить близько 350-380 гривень.
Блокнот Буданова можна купити в інтернеті
