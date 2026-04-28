В ОП розкрили секрет червоного блокнота Буданова

Фото з кабінету очільника Офісу президента Кирила Буданова спричинило хвилю обговорень у соцмережах. Причиною став червоний блокнот із провокативним написом "Список підарасів 2026", який журналісти "Бабеля" помітили на робочому столі посадовця.

Блокнот Буданова. Фото: Бабель

Після появи знімка користувачі мережі почали активно будувати версії щодо змісту блокнота Буданова та можливих імен, які могли б у ньому фігурувати. Однак у владних колах запевняють, що сприймати напис буквально не варто.

"Його йому подарували, і навряд чи Кирило Олексійович такий таємний список тримав би на робочому столі", — сказало джерело в ОП в коментарі виданню "Телеграф".

За інформацією джерел у владі, блокнот є сувенірним подарунком і не містить жодних реальних списків чи службової інформації. Співрозмовники зазначають, що подібні речі часто мають жартівливий характер і не мають практичного значення.

Крім того, як виявилося, схожі блокноти з подібними написами можна знайти у продажу в інтернеті. Вартість блокноту, як у Буданова становить близько 350-380 гривень.

Блокнот Буданова можна купити в інтернеті

Нагадаємо, що після появи фото блокнота Буданова в мережі озвучували різні варіанти, чиї прізвища могли туди потрапити.

"Почалися припущення, хто міг би бути там записаний. Окрім глави Росії Володимира Путіна в переліку фігурують персони із гучних справ НАБУ та САП, зокрема Тимур Міндіч і не тільки", — йдеться в статті.

