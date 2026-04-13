logo_ukra

BTC/USD

72151

ETH/USD

2225.09

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

2026 Вибори в Угорщині матимуть неочікувані наслідки: чому Україна може "обвалити" Європу
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибори в Угорщині матимуть неочікувані наслідки: чому Україна може “обвалити” Європу

Народний депутат Ар’єв попередив про можливі сценарії розвитку подій, якщо Україна не виконає свої обіцянки

13 квітня 2026, 20:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула опозиційна партія.

Вибори в Угорщині матимуть неочікувані наслідки: чому Україна може “обвалити” Європу

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив: найважливіше, що показали вибори в Угорщині — спільні дії Трампа і Путіна щодо Європейського Союзу. Тобто, за його словами, не стільки показали, скільки довели.

“Обидва підтримують умовно антибрюссельські політсили в усіх країнах. Обидва зацікавлені розбити єдність ЄС за давнім, як Рим принципом “розділяй і володарюй”, хоч у кожного своя мета. Трамп вважає обʼєднану Європу геополітичним конкурентом, хоч цього і не визнає; Путін — перешкодою для загарбницької війни з відновлення імперії зла”, — пояснив нардеп. 

За його словами, обидва програли цей бій і це важливо. Однак, попередив, що ще не програли війну — підтримка євроскептиків в ключових країнах ЄС досі росте.

“Завдання для України в Угорщині — включити класичну, а не бикуючу дипломатію і почати активну співпрацю з новим урядом. Дива не буде — програш Орбана не означає автоматичного виграшу України. Для відновлення стосунків треба попрацювати”, — переконаний політик. 

Нардеп наголосив, що завдання для України в Європі — не давати приводів для атак на системні проєвропейські сили, які підтримують Україну у війні проти Росії. Це, за його словами, означає — влада врешті решт має виконати обіцянку: 

  • провести реформи з наближення законодавства до європейського, 

  • відновити демократію і права людини, 

  • почати дотримуватися Конституції, 

  • очиститись від мегакорупції, яку, за словами нардепа, розвів навколо себе Зеленський. 

“З усім згаданим поки погано і цим владна команда завдає шкоди не тільки Україні, а і партнерам, які попри все залишаються партнерами. Перемога в Угорщині — це битва під Лейпцигом, але не Ватерлоо. Наполеонівські плани з руйнування Європи не розірвані. І Україна тут є одним з головних чинників: якщо вона стає європейською не на словах, а насправді, тоді і настане Ватерлоо”, — підкреслив народний депутат. 

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid0yGQGto86YK3kFbAxwLxUkJ3crwP93Ry1Ef2fhMw2iRqwDMXCJWCiHCZByowpNc5fl
Теги:

Новини

Всі новини