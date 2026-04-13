Вибори в Угорщині матимуть неочікувані наслідки: чому Україна може “обвалити” Європу

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула опозиційна партія.

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив: найважливіше, що показали вибори в Угорщині — спільні дії Трампа і Путіна щодо Європейського Союзу. Тобто, за його словами, не стільки показали, скільки довели.

“Обидва підтримують умовно антибрюссельські політсили в усіх країнах. Обидва зацікавлені розбити єдність ЄС за давнім, як Рим принципом “розділяй і володарюй”, хоч у кожного своя мета. Трамп вважає обʼєднану Європу геополітичним конкурентом, хоч цього і не визнає; Путін — перешкодою для загарбницької війни з відновлення імперії зла”, — пояснив нардеп.

За його словами, обидва програли цей бій і це важливо. Однак, попередив, що ще не програли війну — підтримка євроскептиків в ключових країнах ЄС досі росте.

“Завдання для України в Угорщині — включити класичну, а не бикуючу дипломатію і почати активну співпрацю з новим урядом. Дива не буде — програш Орбана не означає автоматичного виграшу України. Для відновлення стосунків треба попрацювати”, — переконаний політик.

Нардеп наголосив, що завдання для України в Європі — не давати приводів для атак на системні проєвропейські сили, які підтримують Україну у війні проти Росії. Це, за його словами, означає — влада врешті решт має виконати обіцянку:

провести реформи з наближення законодавства до європейського,

відновити демократію і права людини,

почати дотримуватися Конституції,

очиститись від мегакорупції, яку, за словами нардепа, розвів навколо себе Зеленський.

“З усім згаданим поки погано і цим владна команда завдає шкоди не тільки Україні, а і партнерам, які попри все залишаються партнерами. Перемога в Угорщині — це битва під Лейпцигом, але не Ватерлоо. Наполеонівські плани з руйнування Європи не розірвані. І Україна тут є одним з головних чинників: якщо вона стає європейською не на словах, а насправді, тоді і настане Ватерлоо”, — підкреслив народний депутат.

