Выборы в Венгрии будут иметь неожиданные последствия: почему Украина может "обвалить" Европу

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия.

Народный депутат Владимир Арьев отметил: самое важное, что показали выборы в Венгрии – совместные действия Трампа и Путина в отношении Европейского Союза. То есть, по его словам, не столько показали, сколько доказали.

"Оба поддерживают условно антибрюссельские политсилы во всех странах. Оба заинтересованы разбить единство ЕС по древнему, как Рим принципу "разделяй и властвуй", хоть у каждого своя цель. Трамп считает объединенную Европу геополитическим конкурентом, хоть этого и не признает; нардеп.

По его словам, оба проиграли это сражение и это важно. Однако предупредил, что еще не проиграли войну — поддержка евроскептиков в ключевых странах ЕС все еще растет.

"Задача для Украины в Венгрии – включить классическую, а не бикующую дипломатию и начать активное сотрудничество с новым правительством. Чуда не будет – проигрыш Орбана не означает автоматического выигрыша Украины. Для возобновления отношений нужно поработать", – убежден политик.

Нардеп подчеркнул, что задача для Украины в Европе – не давать поводов для атак на системные проевропейские силы, поддерживающие Украину в войне против России. Это, по его словам, означает — власти, в конце концов, должны выполнить обещание:

провести реформы по приближению законодательства к европейскому,

восстановить демократию и права человека,

начать соблюдать Конституцию,

очиститься от мегакоррупции, которую, по словам нардепа, развел вокруг себя Зеленский.

"Со всем упомянутым пока плохо и этим властная команда наносит ущерб не только Украине, но и партнерам, несмотря ни на что остающимися партнерами. Победа в Венгрии — это битва под Лейпцигом, но не Ватерлоо. Наполеоновские планы по разрушению Европы не разорваны. И Украина здесь один из главных факторов: если она становится европейской не на словах, а на самом деле, тогда и наступит Ватерлоо”, — подчеркнул народный депутат.

