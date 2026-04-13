Выборы в Венгрии будут иметь неожиданные последствия: почему Украина может "обвалить" Европу

Кречмаровская Наталия
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Владимир Арьев отметил: самое важное, что показали выборы в Венгрии – совместные действия Трампа и Путина в отношении Европейского Союза. То есть, по его словам, не столько показали, сколько доказали.
По его словам, оба проиграли это сражение и это важно. Однако предупредил, что еще не проиграли войну — поддержка евроскептиков в ключевых странах ЕС все еще растет.
Нардеп подчеркнул, что задача для Украины в Европе – не давать поводов для атак на системные проевропейские силы, поддерживающие Украину в войне против России. Это, по его словам, означает — власти, в конце концов, должны выполнить обещание:
провести реформы по приближению законодательства к европейскому,
восстановить демократию и права человека,
начать соблюдать Конституцию,
очиститься от мегакоррупции, которую, по словам нардепа, развел вокруг себя Зеленский.
