Плани нардепів повністю проваляться: що порадили парламентарям

У час цифровізації та інформаційної відкритості марно намагатися встановити заборони. У Раді на прикладі Росії пояснили, що політикам потрібно пристосовуватися.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що засновник Telegram Павло Дуров заявив: готує для месенджера нове програмне забезпечення, яке дозволить обходити цензуру. Та навіть використовувати месенджер у тих країнах, де його блокують. Зокрема, за словами нардепа, в Росії, яка нещодавно прикладала надзусилля для обмеження свободи слова в мережі.

“На фоні цих новин я ще раз звертаюсь до моїх колег по парламенту. Не витрачайте час і гроші платників податків на заборони, прагнучи загнати суспільство в інформаційну резервацію. Це не тільки антидемократично. Це марно”, — зазначив народний депутат.

Політик пояснив, що в інформаційному суспільстві, в добу динамічного розвитку цифрових технологій, інформація так чи інакше знайде шлях до громадян.

“Тренуйтесь обґрунтовувати свою позицію, відкрито доводити власну правоту і боротися з фейками. Вони будуть, так чи інакше. Але тримати суспільство в інформаційному вакуумі, контролювати все, просто не вдасться”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше нардеп Гетманцев пояснював, чому не варто забороняти Telegram. За його словами, парламентська опозиція, ймовірно, поставила собі за мету вбити свободу слова в українському інтернеті. Пояснив, що на погоджувальній раді представники однієї з опозиційних фракцій знову вимагали внесення до порядку денного законопроєкту, що обмежує використання Telegram.