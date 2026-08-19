«Вибори під час війни розірвуть країну зсередини»: політикум та активісти відреагували на заяву Михайла Федорова

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Кравцев Сергей
Так, нардеп Железняк провів опитування щодо підтримки виборів парламенту та президента під час війни і сам же на нього відповів: "Одразу скажу свою позицію: ні (вибори президента) і ні (вибори ВР). Друге нереально хоча б через Конституцію".
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Як заявляв раніше один з організаторів протестів Дмитро Козятинський назвав вкидами заяви про те, що Федоров думає про вибори.
В свою чергу радник Федорова Сергій Стерненко виступав категорично проти виборів під час воєнного стану
Читайте також на порталі "Коментарі" - колишній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців після понад місяця протестів у різних містах. У своєму відеозверненні він порушив одразу кілька чутливих для країни тем, зокрема корупцію, кадрову політику, довіру до влади та можливість проведення виборів в умовах повномасштабної війни.