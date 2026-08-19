«Вибори під час війни розірвуть країну зсередини»: політикум та активісти відреагували на заяву Михайла Федорова

Так, нардеп Железняк провів опитування щодо підтримки виборів парламенту та президента під час війни і сам же на нього відповів: "Одразу скажу свою позицію: ні (вибори президента) і ні (вибори ВР). Друге нереально хоча б через Конституцію".

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами іншого нардепа від "Євросолідарності" Миколи Княжицького, вибори під час війни лише розколють суспільство: "Вимога проведення виборів регулярно з'являється в російських сценаріях так званого "мирного врегулювання". Причина очевидна: у Кремлі розраховують, що виборча кампанія під час війни загострить внутрішні конфлікти, пересварить українців і послабить державу зсередини", — написав депутат.

Як заявляв раніше один з організаторів протестів Дмитро Козятинський назвав вкидами заяви про те, що Федоров думає про вибори.

"У нас — повномасштабна війна, вибори в Україні неможливі. Тому зараз говорити про вибори, підрахунок якихось рейтингів, політичну агітацію… Це настільки смішно виглядає, що я не уявляю, як можна взагалі зараз про це думати", - наголосив він.

В свою чергу радник Федорова Сергій Стерненко виступав категорично проти виборів під час воєнного стану

"Вибори є неприйнятними у будь-якій формі, поки триває повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини", - написав він.

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