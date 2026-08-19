«Выборы во время войны разорвут страну изнутри»: политикум и активисты отреагировали на заявление Михаила Федорова

Да, нардеп Железняк провел опрос о поддержке выборов парламента и президента во время войны и сам же на него ответил: "Сразу скажу свою позицию: нет (выборы президента) и нет (выборы ВР). Второе нереально хотя бы по Конституции".

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам другого нардепа от "Евросолидарности" Николая Княжицкого, выборы во время войны только расколют общество: "Требование проведения выборов регулярно появляется в российских сценариях так называемого "мирного урегулирования". Причина очевидна: в Кремле рассчитывают, что избирательная кампания во время войны обострит внутренние конфликты, перессорит украинцев и ослабит государство изнутри", – написал депутат.

Как заявлял ранее, один из организаторов протестов Дмитрий Козятинский назвал вбросами заявления о том, что Федоров думает о выборах.

"У нас – полномасштабная война, выборы в Украине невозможны. Поэтому сейчас говорить о выборах, подсчете каких-то рейтингов, политической агитации… Это настолько смешно выглядит, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать", — подчеркнул он.

В свою очередь, советник Федорова Сергей Стерненко выступал категорически против выборов во время военного положения.

"Выборы неприемлемы в любой форме, пока идет полномасштабная агрессия. Это разорвет страну изнутри", — написал он.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к украинцам после более чем месяца протестов в разных городах. В своем видеообращении он поднял сразу несколько чувствительных для страны тем, в том числе коррупцию, кадровую политику, доверие к власти и возможность проведения выборов в условиях полномасштабной войны.