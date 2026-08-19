«Выборы во время войны разорвут страну изнутри»: политикум и активисты отреагировали на заявление Михаила Федорова

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Кравцев Сергей
Да, нардеп Железняк провел опрос о поддержке выборов парламента и президента во время войны и сам же на него ответил: "Сразу скажу свою позицию: нет (выборы президента) и нет (выборы ВР). Второе нереально хотя бы по Конституции".
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Как заявлял ранее, один из организаторов протестов Дмитрий Козятинский назвал вбросами заявления о том, что Федоров думает о выборах.
В свою очередь, советник Федорова Сергей Стерненко выступал категорически против выборов во время военного положения.
Читайте на портале "Комментарии" — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к украинцам после более чем месяца протестов в разных городах. В своем видеообращении он поднял сразу несколько чувствительных для страны тем, в том числе коррупцию, кадровую политику, доверие к власти и возможность проведения выборов в условиях полномасштабной войны.