Верховну Раду лихоманить: якої фатальної помилки припустився Зеленський

В Україні назріла політична криза — народні депутати не розглядають та не ухвалюють законопроєкти, навіть не завжди відвідують зал засідань. В Раді пояснили, що чимало проблем в монобільшості.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський завів цих депутатів у 2019 році під своїм прапором і своїми гаслами. І саме він, за словами нардепа, персонально має нести відповідальність за цю так звану монокоаліцію.

“Те, що ми бачимо далі — це робота слабкого, непрофесійного і часто маніпулятивного органу під назвою Офіс президента. Подивіться, скільки скандалів було навколо нього за ці роки. Замість того, щоб підвищувати авторитет президента за рахунок професійної роботи, вони пішли по класичному шляху — знижувати авторитет парламенту”, — зазначив політик.

За словами народного депутата, це зручно — зробити Верховну Раду об’єктом масового роздратування і недовіри. Так, пояснив політик, робили і до них, але результат той самий, і парламент опустили, і власний авторитет не підняли.

“Скандал за скандалом, непродумані рішення, порушення процедур, постійний піар. Я особисто від цього втомився. Хотілося б бачити іншу модель: ефективну, послідовну, стратегічну роботу. Причому не лише законотворчу”, — переконаний нардеп.

Політик пояснив, що ініціатива нових стратегічних рішень має йти від уряду, так працює весь світ, але парламент має виконувати свою ключову контрольну функцію. Контроль за державними фінансами, за ресурсами, за ефективністю управління, підкреслив Кучеренко.

“Сьогодні парламент цю функцію фактично втратив”, — підсумував політик.

