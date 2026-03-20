Верховну Раду лихоманить: якої фатальної помилки припустився Зеленський

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні назріла політична криза — народні депутати не розглядають та не ухвалюють законопроєкти, навіть не завжди відвідують зал засідань. В Раді пояснили, що чимало проблем в монобільшості.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський завів цих депутатів у 2019 році під своїм прапором і своїми гаслами. І саме він, за словами нардепа, персонально має нести відповідальність за цю так звану монокоаліцію.
За словами народного депутата, це зручно — зробити Верховну Раду об’єктом масового роздратування і недовіри. Так, пояснив політик, робили і до них, але результат той самий, і парламент опустили, і власний авторитет не підняли.
Політик пояснив, що ініціатива нових стратегічних рішень має йти від уряду, так працює весь світ, але парламент має виконувати свою ключову контрольну функцію. Контроль за державними фінансами, за ресурсами, за ефективністю управління, підкреслив Кучеренко.
