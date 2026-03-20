Терпіння нардепів уже на межі: пропонують “поставити на місце” Зеленського

Кречмаровская Наталия
Кабінет міністрів України розробив законопроєкт, яким планується підвищення податків вже з наступного року.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував проєкт та вказав на головні ризики і для нардепів, і для країни. Серед головних змін:
- ніхто не відмовився від податку на доходи з цифрових платформ типу ОLX. Минулий раз, за його словами, Рада провалила голосування за це,
- планують закріпити військовий збір 5% на постійній основі,
- скасувати пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок,
- запровадження ПДВ для ФОП, якщо їхній дохід буде перевищувати 4 млн в рік.
Політик зазначив, що нехай уряд Свириденко сам за це і голосує. Бо, за його словами, менше треба було ходити на наради на Банкову — може тоді б трохи думали.
Також він окремо звернувся до депутатів “Слуги народу”.
За його словами, коли роздають гроші з бюджету України — того самого, який приймає монобільшість — то це заслуга Володимира Олександровича Зеленського. Коли призначають міністрів — це Володимир Олександрович Зеленський. Коли він говорить про команду — там вже 5–6 менеджерів, пояснив народний депутат. А народні депутати “Слуги народу”, з’являються, коли треба підняти податки, посилити мобілізацію, попрацювати принтером для Офісу або закрити НАБУ.
Також він розповів, що потрібно зробити:
1. Зупинити бусифікацію.
2. Перезавантажити Кабмін. Обрати справді фахових людей — нормальних міністрів, нормального прем'єра.
3. Взяти реальну участь у мирних переговорах.
4. Повернути президента до його конституційних обов'язків. Нардеп переконаний, що президент має займатися тим, що визначено Конституцією — не більше.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що Зеленського попередили в Раді.