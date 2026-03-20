Терпіння нардепів уже на межі: пропонують “поставити на місце” Зеленського

Кабінет міністрів України розробив законопроєкт, яким планується підвищення податків вже з наступного року.

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував проєкт та вказав на головні ризики і для нардепів, і для країни. Серед головних змін:

- ніхто не відмовився від податку на доходи з цифрових платформ типу ОLX. Минулий раз, за його словами, Рада провалила голосування за це,

- планують закріпити військовий збір 5% на постійній основі,

- скасувати пільги на безподаткове ввезення міжнародних посилок,

- запровадження ПДВ для ФОП, якщо їхній дохід буде перевищувати 4 млн в рік.

“Простими словами ще більший тиск на бізнес і на людей. Однією рукою ми роздаємо кешбеки і тисячі, а іншою продовжуємо кошмарити людей податками. Бізнес, який і так зараз просто виживає через ціни на бензин, через відключення світла. Давайте добʼємо ще. І ще більше зберемо податків з людей, які ледь виживають”, — обурився нардеп.

Політик зазначив, що нехай уряд Свириденко сам за це і голосує. Бо, за його словами, менше треба було ходити на наради на Банкову — може тоді б трохи думали.

“Я за цю дурню не голосуватиму. І можу сказати, що парламент теж за це НЕ голосуватиме. Наша влада на чолі з найвеличнішим вже взагалі хоче людей без нічого залишити?”, — підкреслив політик.

Також він окремо звернувся до депутатів “Слуги народу”.

“З вас знову хочуть зробити дурнів. Вас змушують підіймати податки — кажуть, є зобов'язання перед МВФ. Але з вами ніхто нічого не обговорював. З вами навіть не радились”, — зазначив політик.

За його словами, коли роздають гроші з бюджету України — того самого, який приймає монобільшість — то це заслуга Володимира Олександровича Зеленського. Коли призначають міністрів — це Володимир Олександрович Зеленський. Коли він говорить про команду — там вже 5–6 менеджерів, пояснив народний депутат. А народні депутати “Слуги народу”, з’являються, коли треба підняти податки, посилити мобілізацію, попрацювати принтером для Офісу або закрити НАБУ.

“Будь ласка, давайте вже повернемо суб'єктність Верховній Раді. Досить уже. Ми і є влада. Не Зеленський, не Кабмін, не Офіс президента. Ніхто з них. Верховна Рада є владою в Україні. Навіть в умовах воєнного стану президент не є диктатором. Досить. Давайте зберемось і зробимо як треба”, — закликав колег Гончаренко.

Також він розповів, що потрібно зробити:

1. Зупинити бусифікацію.

2. Перезавантажити Кабмін. Обрати справді фахових людей — нормальних міністрів, нормального прем'єра.

3. Взяти реальну участь у мирних переговорах.

“Нам потрібен мир — ми всі це розуміємо. Саме нам за це голосувати. Тож давайте мати серйозне представництво на переговорах”, — зауважив політик.

4. Повернути президента до його конституційних обов'язків. Нардеп переконаний, що президент має займатися тим, що визначено Конституцією — не більше.

“Прийшов час перестати постійно оглядатись на когось. Вас всі злили. Вас всіх обміняли. Всі домовляються лише про себе. Про вас — ніхто. Повернувши Раді вплив, ми зможемо повернути країну в правильне русло”, — підсумував політик.

