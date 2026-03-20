Верховную Раду лихорадит: какую роковую ошибку допустил Зеленский

В Украине назрел политический кризис – народные депутаты не рассматривают и не принимают законопроекты, даже не всегда посещают зал заседаний. В Раде объяснили, что много проблем в монобольшинстве.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский завел этих депутатов в 2019 году под своим флагом и своими лозунгами. И именно он, по словам нардепа, лично должен нести ответственность за эту так называемую монокоалицию.

"То, что мы видим дальше — это работа слабого, непрофессионального и часто манипулятивного органа под названием Офис президента. Посмотрите, сколько скандалов было вокруг него за эти годы. Вместо того чтобы повышать авторитет президента за счет профессиональной работы, они пошли по классическому пути — снижать авторитет парламента", — отметил политик.

По словам народного депутата, это удобно – сделать Верховную Раду объектом массового раздражения и недоверия. Да, объяснил политик, делали и к ним, но результат тот же, и парламент опустили, и собственный авторитет не подняли.

"Скандал по скандалу, непродуманные решения, нарушение процедур, постоянный пиар. Я лично от этого устал. Хотелось бы видеть другую модель: эффективную, последовательную, стратегическую работу. Причем не только законотворческую", — убежден нардеп.

Политик объяснил, что инициатива новых стратегических решений должна исходить от правительства, так работает весь мир, но парламент должен выполнять свою ключевую контрольную функцию. Контроль за государственными финансами, ресурсами, эффективностью управления, подчеркнул Кучеренко.

"Сегодня парламент эту функцию фактически потерял", — подытожил политик.

