Верховна Рада повністю “розвалюється”: нове рішення обурило навіть нардепів

Кречмаровская Наталия
Верховна Рада вже не може знайти “потенціал” до роботи — наступний пленарний тиждень розпочнуть на день пізніше.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що пленарний день 24 березня (вівторок) скасували.
За його словами, поки по порядку денному, ще може четвер бути “не дуже результативним”.
Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що наступний сесійний тиждень в Раді дійсно планують почати не з вівторка (як зазвичай), а з середи.
Народний депутат Дмитро Разумков прокоментував ситуацію. За його словами, “роботяги” з Верховної Ради ще навіть не встигли розпочати пленарний тиждень, а вже “втомилися”.
Політик наголосив, що країна живе в умовах війни, щоденні виклики — в економіці, енергетиці, обороні — потрібні рішення, оперативність, відповідальність.
