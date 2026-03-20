Верховна Рада повністю “розвалюється”: нове рішення обурило навіть нардепів

Верховна Рада вже не може знайти “потенціал” до роботи — наступний пленарний тиждень розпочнуть на день пізніше.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що пленарний день 24 березня (вівторок) скасували.

“Нестримні реформи йдуть так швидко, що через брак голосів і парламентську кризу… скасували пленарний день. Парламент почне своє засідання з середи. Там ще залишається четвер-пʼятниця, але це поки…”, — прокоментував ситуацію нардеп.

За його словами, поки по порядку денному, ще може четвер бути “не дуже результативним”.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що наступний сесійний тиждень в Раді дійсно планують почати не з вівторка (як зазвичай), а з середи.

Народний депутат Дмитро Разумков прокоментував ситуацію. За його словами, “роботяги” з Верховної Ради ще навіть не встигли розпочати пленарний тиждень, а вже “втомилися”.

“Народних депутатів поставили перед фактом: у вівторок засідання не буде. Просто тому, що немає чого розглядати! Ледве назбирали законопроєктів на середу і четвер. І це після минулого тижня, коли вся робота парламенту вкладалася максимум у дві години!”, — зауважив народний депутат.

Політик наголосив, що країна живе в умовах війни, щоденні виклики — в економіці, енергетиці, обороні — потрібні рішення, оперативність, відповідальність.

“А по факту — порожній порядок денний та імітація роботи! Просто сором і ганьба!”, — підсумував політик.

