Верховная Рада полностью "разваливается": новое решение возмутило даже нардепов
Верховная Рада полностью "разваливается": новое решение возмутило даже нардепов

В Раде отменили пленарный день: как решение оценивают нардепы

20 марта 2026, 19:11
Кречмаровская Наталия

Верховная Рада уже не может найти "потенциал" для работы — следующую пленарную неделю начнут днем позже.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что пленарный день 24 марта (вторник) был отменен.

"Неудержимые реформы идут так быстро, что за неимением голосов и парламентского кризиса... отменили пленарный день. Парламент начнет свое заседание со среды. Там еще остается четверг-пятница, но это пока...", — прокомментировал ситуацию нардеп.

По его словам, пока по повестке дня еще может четверг быть "не очень результативным".

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что следующую сессионную неделю в Раде действительно планируют начать не со вторника (как обычно), а со среды.

Народный депутат Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию. По его словам, работяги из Верховной Рады еще даже не успели начать пленарную неделю, а уже устали.

"Народных депутатов поставили перед фактом: во вторник заседания не будет. Просто потому, что нечего рассматривать! Едва собрали законопроектов на среду и четверг. И это после прошлой недели, когда вся работа парламента вкладывалась максимум в два часа!", — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что страна живет в условиях войны, ежедневные вызовы – в экономике, энергетике, обороне – нужны решения, оперативность, ответственность.

"А по факту — пустая повестка дня и имитация работы! Просто стыд и позор!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде рассказали о роковой ошибке Зеленского относительно монобольшинства.




