Верховная Рада полностью "разваливается": новое решение возмутило даже нардепов

Верховная Рада уже не может найти "потенциал" для работы — следующую пленарную неделю начнут днем позже.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что пленарный день 24 марта (вторник) был отменен.

"Неудержимые реформы идут так быстро, что за неимением голосов и парламентского кризиса... отменили пленарный день. Парламент начнет свое заседание со среды. Там еще остается четверг-пятница, но это пока...", — прокомментировал ситуацию нардеп.

По его словам, пока по повестке дня еще может четверг быть "не очень результативным".

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что следующую сессионную неделю в Раде действительно планируют начать не со вторника (как обычно), а со среды.

Народный депутат Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию. По его словам, работяги из Верховной Рады еще даже не успели начать пленарную неделю, а уже устали.

"Народных депутатов поставили перед фактом: во вторник заседания не будет. Просто потому, что нечего рассматривать! Едва собрали законопроектов на среду и четверг. И это после прошлой недели, когда вся работа парламента вкладывалась максимум в два часа!", — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что страна живет в условиях войны, ежедневные вызовы – в экономике, энергетике, обороне – нужны решения, оперативность, ответственность.

"А по факту — пустая повестка дня и имитация работы! Просто стыд и позор!", — подытожил политик.

