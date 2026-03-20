Верховная Рада полностью "разваливается": новое решение возмутило даже нардепов

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада уже не может найти "потенциал" для работы — следующую пленарную неделю начнут днем позже.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что пленарный день 24 марта (вторник) был отменен.
По его словам, пока по повестке дня еще может четверг быть "не очень результативным".
Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что следующую сессионную неделю в Раде действительно планируют начать не со вторника (как обычно), а со среды.
Народный депутат Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию. По его словам, работяги из Верховной Рады еще даже не успели начать пленарную неделю, а уже устали.
Политик подчеркнул, что страна живет в условиях войны, ежедневные вызовы – в экономике, энергетике, обороне – нужны решения, оперативность, ответственность.
