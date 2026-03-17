Верховна Рада повністю посипалась: криза не тільки у фракції “Слуга народу”

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді криза — народні депутати не підтримують законопроєкти, навіть не всі ходять на роботу. ЗМІ писали про проблеми у фракції “Слуга народу”, однак у монобільшості пояснили, що криза зараз в усьому парламенті.
Народний депутат Микита Потураєв зазначив, що варіант виходу з кризи через створення коаліції відсутній. За його словами, деякі депутати взагалі не голосують за жоден законопроєкт, пов'язаний з МВФ, або з багатьма європейськими ініціативами. І за його словами, деякі депутати не будуть голосувати за законопроєкти, які потрібно ухвалити відповідно до нової програми МВФ.
Народний депутат підкреслив, що це просто маніпуляція громадською свідомістю і маніпуляція в медіа.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, шкідливі рішення вигадує Офіс президента, а відповідальність за неухвалення законопроєктів перекладають на Верховну Раду. При цьому, пояснив політик, президенту України може бути вигідна відсутність голосів у парламенті.