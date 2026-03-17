Верховна Рада повністю посипалась: криза не тільки у фракції "Слуга народу"
commentss НОВИНИ Всі новини

Верховна Рада повністю посипалась: криза не тільки у фракції “Слуга народу”

Народний депутат Потураєв розповів про кризу в парламенті

17 березня 2026, 21:46
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді криза — народні депутати не підтримують законопроєкти, навіть не всі ходять на роботу. ЗМІ писали про проблеми у фракції “Слуга народу”, однак у монобільшості пояснили, що криза зараз в усьому парламенті. 

Верховна Рада повністю посипалась: криза не тільки у фракції “Слуга народу”

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микита Потураєв зазначив, що варіант виходу з кризи через створення коаліції відсутній. За його словами, деякі депутати взагалі не голосують за жоден законопроєкт, пов'язаний з МВФ, або з багатьма європейськими ініціативами. І за його словами, деякі депутати не будуть голосувати за законопроєкти, які потрібно ухвалити відповідно до нової програми МВФ.

“Це означає, що ніякої коаліції бути не може, тому що нічого більш принципового, як об'єднання навколо законів, від яких залежить існування взагалі української держави, станом на сьогодні бути не може. І тому якщо будь-яка фракція заявляє, що не буде голосувати за, скажімо, наполегливі пропозиції МВФ, то це означає, що всі заяви з їхнього боку про коаліції, це фейк та фікція”, — переконаний політик. 

Народний депутат підкреслив, що це просто маніпуляція громадською свідомістю і маніпуляція в медіа. 

“Адже якщо ти не зможеш голосувати за закони, від яких завтра буде існувати держава, то, значить, тобі байдуже”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, шкідливі рішення вигадує Офіс президента, а відповідальність за неухвалення законопроєктів перекладають на Верховну Раду. При цьому, пояснив політик, президенту України може бути вигідна відсутність голосів у парламенті. 




Джерело: https://t.me/kyivtv/123839
