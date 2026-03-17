Верховная Рада полностью посыпалась: кризис не только во фракции "Слуга народа"

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде кризис – народные депутаты не поддерживают законопроекты, даже не все ходят на работу. СМИ писали о проблемах во фракции "Слуга народа", однако в монобольшинстве объяснили, что кризис сейчас во всем парламенте.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Никита Потураев отметил, что вариант выхода из кризиса из-за создания коалиции отсутствует. По его словам, некоторые депутаты вообще не голосуют ни за один законопроект, связанный с МВФ, или со многими европейскими инициативами. И по его словам, некоторые депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые следует принять в соответствии с новой программой МВФ.
Народный депутат подчеркнул, что это просто манипуляция общественным сознанием и манипуляция в СМИ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Разумкова, вредные решения придумывает Офис президента, а ответственность за непринятие законопроектов перекладывают на Верховную Раду. При этом, пояснил политик, президенту Украины может быть выгодно отсутствие голосов в парламенте.