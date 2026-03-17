logo

BTC/USD

74506

ETH/USD

2320.43

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

2026 Верховная Рада полностью посыпалась: кризис не только во фракции "Слуга народа"
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада полностью посыпалась: кризис не только во фракции "Слуга народа"

Народный депутат Потураев рассказал о кризисе в парламенте

17 марта 2026, 21:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде кризис – народные депутаты не поддерживают законопроекты, даже не все ходят на работу. СМИ писали о проблемах во фракции "Слуга народа", однако в монобольшинстве объяснили, что кризис сейчас во всем парламенте.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Никита Потураев отметил, что вариант выхода из кризиса из-за создания коалиции отсутствует. По его словам, некоторые депутаты вообще не голосуют ни за один законопроект, связанный с МВФ, или со многими европейскими инициативами. И по его словам, некоторые депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые следует принять в соответствии с новой программой МВФ.

"Это означает, что никакой коалиции быть не может, потому что ничего более принципиального, как объединение вокруг законов, от которых зависит существование вообще украинского государства, по состоянию на сегодняшний день быть не может. И поэтому, если любая фракция заявляет, что не будет голосовать за, скажем, настойчивые предложения МВФ, то это означает, что все заявления с их стороны о коалиции, это фейк и фикция”, — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что это просто манипуляция общественным сознанием и манипуляция в СМИ.

"Ведь если ты не сможешь голосовать за законы, от которых завтра будет существовать государство, то значит тебе безразлично", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Разумкова, вредные решения придумывает Офис президента, а ответственность за непринятие законопроектов перекладывают на Верховную Раду. При этом, пояснил политик, президенту Украины может быть выгодно отсутствие голосов в парламенте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyivtv/123839
Теги:

Новости

Все новости