Верховная Рада полностью посыпалась: кризис не только во фракции "Слуга народа"

В Верховной Раде кризис – народные депутаты не поддерживают законопроекты, даже не все ходят на работу. СМИ писали о проблемах во фракции "Слуга народа", однако в монобольшинстве объяснили, что кризис сейчас во всем парламенте.

Народный депутат Никита Потураев отметил, что вариант выхода из кризиса из-за создания коалиции отсутствует. По его словам, некоторые депутаты вообще не голосуют ни за один законопроект, связанный с МВФ, или со многими европейскими инициативами. И по его словам, некоторые депутаты не будут голосовать за законопроекты, которые следует принять в соответствии с новой программой МВФ.

"Это означает, что никакой коалиции быть не может, потому что ничего более принципиального, как объединение вокруг законов, от которых зависит существование вообще украинского государства, по состоянию на сегодняшний день быть не может. И поэтому, если любая фракция заявляет, что не будет голосовать за, скажем, настойчивые предложения МВФ, то это означает, что все заявления с их стороны о коалиции, это фейк и фикция”, — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что это просто манипуляция общественным сознанием и манипуляция в СМИ.

"Ведь если ты не сможешь голосовать за законы, от которых завтра будет существовать государство, то значит тебе безразлично", — подытожил он.

