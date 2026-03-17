Нардепи приголомшили зізнанням: відсутність голосів в Раді насправді вигідна Зеленському
Нардепи приголомшили зізнанням: відсутність голосів в Раді насправді вигідна Зеленському

Народний депутат Разумков розповів, що насправді відбувається у парламенті

17 березня 2026, 13:36
Кречмаровская Наталия

Верховна Рада останнім часом відмовляється голосувати за деякі законопроєкти. У парламенті навіть говорять про політичну кризу в країні. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що насправді відбувається в Раді. За його словами, шкідливі рішення вигадує Офіс президента, а відповідальність перекладають на Верховну Раду. Політик підтвердив, що останнім часом у Верховній Раді справді є проблема з голосами. Монобільшість, за його словами, сьогодні дійсно розбалансована з багатьох причин. Однак він зауважив, що за важливі законопроєкти голоси знаходяться.

“Проблема в тому, що багато ініціатив, які сьогодні виносяться у Верховну Раду, насправді не народжуються в парламенті. Вони “спускаються” з Офісу президента. Саме там ухвалюються політичні рішення, які потім намагаються провести через зал. А коли ці ініціативи викликають спротив або не набирають голосів — відповідальність перекладають на Верховну Раду”, — пояснив політик.

За його словами, саме така ситуація трапилася і з законопроєктами про підвищення податків. Ці рішення, зауважив політик, були погоджені між МВФ, президентом, прем’єр-міністром, міністром фінансів і головою Національного банку. 

“Але важливо розуміти головне: МВФ не вимагав законопроєкту про підвищення податків. Фонд наполягав на іншому — боротьбі з корупцією, ліквідації контрабанди на митниці і таким чином збільшенні реальних надходжень до бюджету. Натомість влада обрала інший шлях — нові податки для українців і тиск на малий і середній бізнес. Тому такі проєкти і не знаходять підтримки в залі”, — пояснив народний депутат. 

Політик пояснив, що насправді президенту навіть вигідно, що такі непопулярні рішення не проходять у парламенті. Народний депутат пояснив, що підвищення податків призведе до закриття бізнесів, втрати робочих місць та удару по рейтингах. 

“А з іншого боку — перед партнерами з МВФ дуже зручно перекладати відповідальність на “поганих депутатів”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді назвали головну помилку Зеленського.



Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4722
