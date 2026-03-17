Нардепи приголомшили зізнанням: відсутність голосів в Раді насправді вигідна Зеленському

Кречмаровская Наталия
Верховна Рада останнім часом відмовляється голосувати за деякі законопроєкти. У парламенті навіть говорять про політичну кризу в країні.
Верховна Рада.
Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що насправді відбувається в Раді. За його словами, шкідливі рішення вигадує Офіс президента, а відповідальність перекладають на Верховну Раду. Політик підтвердив, що останнім часом у Верховній Раді справді є проблема з голосами. Монобільшість, за його словами, сьогодні дійсно розбалансована з багатьох причин. Однак він зауважив, що за важливі законопроєкти голоси знаходяться.
За його словами, саме така ситуація трапилася і з законопроєктами про підвищення податків. Ці рішення, зауважив політик, були погоджені між МВФ, президентом, прем’єр-міністром, міністром фінансів і головою Національного банку.
Політик пояснив, що насправді президенту навіть вигідно, що такі непопулярні рішення не проходять у парламенті. Народний депутат пояснив, що підвищення податків призведе до закриття бізнесів, втрати робочих місць та удару по рейтингах.
