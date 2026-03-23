Верховна Рада готова "вибухнути": що запропонували "Слугам народу"
НОВИНИ

Верховна Рада готова “вибухнути”: що запропонували “Слугам народу”

Народний депутат Гончаренко розповів, що “Слугам народу” запропонували розійтися

23 березня 2026, 12:53
Кречмаровская Наталия

У монобільшості визнали кризу, однак зазначили, що проблеми є і в інших фракціях. У фракції “Слуга народу” запропонували кардинальне рішення. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що нардепка Ольга Василевська-Смаглюк від “Слуги народу” запропонувала розійтись фракції. За його словами, в чаті “Слуг народу” нардепка написала про те, що є два шляхи вирішення кризи: 1. зміна керівництва фракції; 2. розходимось. 

Також він опублікував звернення нардепки до своїх колег із фракції: 

“Шановні керівники Верховної Ради та нашої найсексуальнішої фракції. Бачу, в чаті мертву тишу щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкритої політичної дискусії, відсутність діалогу між групами, загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чергових іміджевих втрат в кращому випадку, а в гіршому — кожен з нас може постраждати фізично десь в себе на окрузі чи біля будівлі ВР. 

Якщо всі мовчать, ніхто один з одним не говорить, то є два шляхи — зміна операційного керівництва фракції, яке не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями, окрім як бігати з виряченими очима по залу; або розходимось? Ну навіщо мучити один одного?”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, “Слугам народу” погрожують побиттям в середу, якщо вони не будуть голосувати. Політик повідомив, що близький до Володимира Зеленського і до Офісу Президента Володимир Петров напряму заявив, що “Слуг народу” потрібно побити, якщо вони не розуміють, що потрібно виконувати волю Верховного Головнокомандувача.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53465
