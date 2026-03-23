Верховная Рада готова "взорваться": что предложили "Слугам народа"

В монобольшинстве признали кризис, однако отметили, что проблемы есть и в других фракциях. Во фракции "Слуга народа" предложили кардинальное решение.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что нардепка Ольга Василевская-Смаглюк от "Слуги народа" предложила разойтись фракции. По его словам, в чате "Слуг народа" нардепка написала о том, что есть два пути разрешения кризиса: 1. смена руководства фракции; 2. расходимся.

Также он опубликовал обращение нардепки к своим коллегам из фракции:

"Уважаемые руководители Верховной Рады и нашей самой сексуальной фракции. Вижу, в чате мертвую тишину относительно назревающих проблем: отсутствие голосований, открытой политической дискуссии, отсутствие диалога между группами, угрозы блогеров разнести парламент, что может привести к очередным имиджевым потерям в лучшем случае, а в худшем — каждый из нас может пострадать физически где-то у себя в округе или возле здания ВР.

Если все молчат, никто друг с другом не говорит, то есть два пути – смена операционного руководства фракции, которое не справляется с аккумуляцией голосов, диалогом и конструктивными действиями, кроме как бегать с выпученными глазами по залу; или расходимся? Ну зачем мучить друг друга?”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, "Слугам народа" угрожают избиением в среду, если они не будут голосовать. Политик сообщил, что близкий к Владимиру Зеленскому и к Офису Президента Владимир Петров напрямую заявил, что "Слуг народа" нужно бить, если они не понимают, что нужно выполнять волю Верховного Главнокомандующего.