В Раді вже не приховують правди: чому війна врятувала Зеленського

Українці після війни хочуть змінити всю владу — президента, нардепів, Кабмін. І найбільший запит — на вибори до Верховної Ради. Парламентарі і самі визнають, що перезавантаження потрібне. Необхідність назріла ще до війни.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Колтунович зазначив, що вибори потрібно було проводити ще до війни.

“Позачергові парламентські вибори треба було провести ще у 20-му, у 21-му році. Нам потрібно було перезавантажити цей тренд (монобільшість, — ред.). Не тому, що люди погані, чи депутати, чи ще щось. Тоді сформувався в 19-му році не зовсім коректний політичний тренд в суспільстві. У 20-му році ми з цим зіштовхнулись. У 21-му році ми ще раз спіткнулись. У 22-му році єдине, що врятувало, я вважаю, тодішнього шостого президента і правлячий клас, це саме воєнний стан”, — зауважив він.

За його словами, тоді за результатами соцопитувань це була четверта політична партія в країні. Він зазначив, що підтримує вибори, попри те, що є всі законодавчі підстави не проводити голосування під час дії воєнного стану. Адже, за його словами, країна потребує не тільки нових облич, а й нової програми економічного розвитку, розвитку країни.

“Ця вся деградація, яка йде 7 років… загалом, ми не можемо далі в ній знаходитись. Тому що це ж і бюджетна деградація економічна і так далі. Тобто ми всі потребуємо цього оновлення”, — наголосив політик.

Народний депутат наголосив, що питання миру важливе не тільки тому, щоб зупинитися, завершити бойові дії, а й для того, щоб провести вибори, перезавантажитися і отримати новий імпульс зростання країни. Це, на його думку, також буде сигналом для українців повертатися додому.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепки Скороход, Зеленський добровільно не віддасть владу.