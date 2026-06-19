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В Раді вже не приховують правди: чому війна врятувала Зеленського

Народний депутат Колтунович розповів, коли потрібно було проводити вибори до Верховної Ради

19 червня 2026, 20:56
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Кречмаровская Наталия

Українці після війни хочуть змінити всю владу — президента, нардепів, Кабмін. І найбільший запит — на вибори до Верховної Ради. Парламентарі і самі визнають, що перезавантаження потрібне. Необхідність назріла ще до війни. 

В Раді вже не приховують правди: чому війна врятувала Зеленського

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Колтунович зазначив, що вибори потрібно було проводити ще до війни. 

“Позачергові парламентські вибори треба було провести ще у 20-му, у 21-му році. Нам потрібно було перезавантажити цей тренд (монобільшість, — ред.). Не тому, що люди погані, чи депутати, чи ще щось. Тоді сформувався в 19-му році не зовсім коректний політичний тренд в суспільстві. У 20-му році ми з цим зіштовхнулись. У 21-му році ми ще раз спіткнулись. У 22-му році єдине, що врятувало, я вважаю, тодішнього шостого президента і правлячий клас, це саме воєнний стан”, — зауважив він.

За його словами, тоді за результатами соцопитувань це була четверта політична партія в країні. Він зазначив, що підтримує вибори, попри те, що є всі законодавчі підстави не проводити голосування під час дії воєнного стану. Адже, за його словами, країна потребує не тільки нових облич, а й нової програми економічного розвитку, розвитку країни. 

“Ця вся деградація, яка йде 7 років… загалом, ми не можемо далі в ній знаходитись. Тому що це ж і бюджетна деградація економічна і так далі. Тобто ми всі потребуємо цього оновлення”, — наголосив політик. 

Народний депутат наголосив, що питання миру важливе не тільки тому, щоб зупинитися, завершити бойові дії, а й для того, щоб провести вибори, перезавантажитися і отримати новий імпульс зростання країни. Це, на його думку, також буде сигналом для українців повертатися додому.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепки Скороход, Зеленський добровільно не віддасть владу.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CwzvdQqi5G0&t=3427s
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