В Раде уже не скрывают правды: почему война спасла Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Украинцы после войны хотят сменить всю власть – президента, нардепов, Кабмин. И самый большой запрос – на выборы в Верховную Раду. Парламентарии и сами признают, что перезагрузка нужна. Необходимость назрела еще до войны.
Выборы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Колтунович отметил, что выборы нужно было проводить еще до войны.
По его словам, тогда по результатам соцопросов, это была четвертая политическая партия в стране. Он отметил, что поддерживает выборы, несмотря на то, что есть все законодательные основания не проводить голосование во время действия военного положения. Ведь, по его словам, страна нуждается не только в новых лицах, но и в новой программе экономического развития, развитии страны.
Народный депутат подчеркнул, что вопрос мира важен не только для того, чтобы остановиться, завершить боевые действия, но и для того, чтобы провести выборы, перезагрузиться и получить новый импульс роста страны. Это, по его мнению, будет сигналом для украинцев возвращаться домой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Скороход, Зеленский добровольно не отдаст власть.