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В Раде уже не скрывают правды: почему война спасла Зеленского

Народный депутат Колтунович рассказал, когда нужно было проводить выборы в Верховную Раду

19 июня 2026, 20:56
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Кречмаровская Наталия

Украинцы после войны хотят сменить всю власть – президента, нардепов, Кабмин. И самый большой запрос – на выборы в Верховную Раду. Парламентарии и сами признают, что перезагрузка нужна. Необходимость назрела еще до войны.

В Раде уже не скрывают правды: почему война спасла Зеленского

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович отметил, что выборы нужно было проводить еще до войны.

"Внеочередные парламентские выборы нужно было провести еще в 20-м, в 21-м году. Нам нужно было перезагрузить этот тренд (монобольшинство, — ред.). Не потому, что люди плохие, или депутаты, или еще что-то. Тогда сформировавшийся в 19-м году не совсем корректный политический тренд в обществе. В 20-м году мы с этим столкнулись. В 21 году мы еще раз споткнулись. В 22-м году единственное, что спасло, я считаю, тогдашнего шестого президента и правящий класс, это само военное положение”, — отметил он.

По его словам, тогда по результатам соцопросов, это была четвертая политическая партия в стране. Он отметил, что поддерживает выборы, несмотря на то, что есть все законодательные основания не проводить голосование во время действия военного положения. Ведь, по его словам, страна нуждается не только в новых лицах, но и в новой программе экономического развития, развитии страны.

"Эта вся деградация, которая идет 7 лет… в общем, мы не можем дальше в ней находиться. Потому что это и бюджетная деградация экономическая и так далее. То есть мы все нуждаемся в этом обновлении", — подчеркнул политик.

Народный депутат подчеркнул, что вопрос мира важен не только для того, чтобы остановиться, завершить боевые действия, но и для того, чтобы провести выборы, перезагрузиться и получить новый импульс роста страны. Это, по его мнению, будет сигналом для украинцев возвращаться домой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Скороход, Зеленский добровольно не отдаст власть.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwzvdQqi5G0&t=3427s
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