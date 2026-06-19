В Раде уже не скрывают правды: почему война спасла Зеленского

Украинцы после войны хотят сменить всю власть – президента, нардепов, Кабмин. И самый большой запрос – на выборы в Верховную Раду. Парламентарии и сами признают, что перезагрузка нужна. Необходимость назрела еще до войны.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович отметил, что выборы нужно было проводить еще до войны.

"Внеочередные парламентские выборы нужно было провести еще в 20-м, в 21-м году. Нам нужно было перезагрузить этот тренд (монобольшинство, — ред.). Не потому, что люди плохие, или депутаты, или еще что-то. Тогда сформировавшийся в 19-м году не совсем корректный политический тренд в обществе. В 20-м году мы с этим столкнулись. В 21 году мы еще раз споткнулись. В 22-м году единственное, что спасло, я считаю, тогдашнего шестого президента и правящий класс, это само военное положение”, — отметил он.

По его словам, тогда по результатам соцопросов, это была четвертая политическая партия в стране. Он отметил, что поддерживает выборы, несмотря на то, что есть все законодательные основания не проводить голосование во время действия военного положения. Ведь, по его словам, страна нуждается не только в новых лицах, но и в новой программе экономического развития, развитии страны.

"Эта вся деградация, которая идет 7 лет… в общем, мы не можем дальше в ней находиться. Потому что это и бюджетная деградация экономическая и так далее. То есть мы все нуждаемся в этом обновлении", — подчеркнул политик.

Народный депутат подчеркнул, что вопрос мира важен не только для того, чтобы остановиться, завершить боевые действия, но и для того, чтобы провести выборы, перезагрузиться и получить новый импульс роста страны. Это, по его мнению, будет сигналом для украинцев возвращаться домой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Скороход, Зеленский добровольно не отдаст власть.