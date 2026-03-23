В Раді вже не приховують найгіршого: Зеленський просто кинув нардепів

Кречмаровская Наталия
Політичну кризу в Раді визнають всі фракції — розповідають, що монобільшості фактично немає, однак голоси для фундаментальних питань можна знайти.
Володимир Зеленський.
Народна депутатка Софія Федина пояснила, що Зеленський довгий час намагався обнулити парламент. І за, її словами вважав, що там “сидять слухняні зелені жабки, які за командою кажуть “ква” і тиснуть зелену кнопку. Однак вона вбачає в парламентській кризі певний шанс.
За її словами, єдиний, хто може захистити і дати шанс хоча б на якесь будь-яке майбутнє, це український народ. І, переконана,політик, зараз у депутатів від монобільшості є шанс заслужити індульгенцію від українців.
За її словами, потрібно збиратися всім керівникам фракцій та ухвалювати рішення про переформатування парламенту. Потрібно створювати коаліцію, переобирати керівництво Верховної Ради, вичищати апарат Верховної Ради, який дуже часто за наказами з Офісу Президента блокує діяльність депутатів, особливо опозиційних, пояснила народна депутатка. А в результаті цих змін уже призначати коаліційний уряд.
Політик звернулась до своїх колег і наголосила, що у них сьогодні шанс стати народними депутатами — зробити щось не для себе чи Зеленського, а для України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про “повний провал”.