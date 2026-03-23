В Раді вже не приховують найгіршого: Зеленський просто кинув нардепів

Політичну кризу в Раді визнають всі фракції — розповідають, що монобільшості фактично немає, однак голоси для фундаментальних питань можна знайти.

Народна депутатка Софія Федина пояснила, що Зеленський довгий час намагався обнулити парламент. І за, її словами вважав, що там “сидять слухняні зелені жабки, які за командою кажуть “ква” і тиснуть зелену кнопку. Однак вона вбачає в парламентській кризі певний шанс.

“Депутати від монобільшості мали би добре зрозуміти. Їх Зеленський кинув. Він збирається усіх депутатів, особливо від монобільшості, зробити винними у всіх гріхах людства. Передусім тому, що не зробив він сам і за що він сам, як верховний головнокомандувач, як президент України, є відповідальним. Він їх все одно буде знищувати один за одним. Тобто, він їх не захистить”, — попередила своїх колег народна депутатка.

За її словами, єдиний, хто може захистити і дати шанс хоча б на якесь будь-яке майбутнє, це український народ. І, переконана,політик, зараз у депутатів від монобільшості є шанс заслужити індульгенцію від українців.

“Але для цього треба перестати боятися, для цього треба перестати виконувати команди на автоматі, і для цього треба починати думати. Монобільшості нема, але достатня кількість депутатів для голосувань і прийняття рішень є”, — зазначила нардепка.

За її словами, потрібно збиратися всім керівникам фракцій та ухвалювати рішення про переформатування парламенту. Потрібно створювати коаліцію, переобирати керівництво Верховної Ради, вичищати апарат Верховної Ради, який дуже часто за наказами з Офісу Президента блокує діяльність депутатів, особливо опозиційних, пояснила народна депутатка. А в результаті цих змін уже призначати коаліційний уряд.

“Якщо Зеленському це не подобається, то напевно це будуть його проблеми. Але парламент має працювати, а Зеленський як президент, поки що, він має домовлятися з парламентом і переконувати парламент на тих, що до тих чи інших рішень”, — зазначила Федина.

Політик звернулась до своїх колег і наголосила, що у них сьогодні шанс стати народними депутатами — зробити щось не для себе чи Зеленського, а для України.

“У нас є достатня кількість людей, щоб сформувати коаліційну більшість і робити те, що ми маємо робити в парламенті”, — підсумувала політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді заявили про "повний провал".




