В Раде уже не скрывают худшего: Зеленский просто кинул нардепов

Кречмаровская Наталия
Политический кризис в Раде признают все фракции – рассказывают, что монобольшинства фактически нет, однако голоса для фундаментальных вопросов можно найти.
Владимир Зеленский.
Народный депутат София Федина объяснила, что Зеленский долгое время пытался обнулить парламент. И по ее словам считал, что там "сидят послушные зеленые лягушки, которые по команде говорят "ква" и жмут зеленую кнопку. Однако она видит в парламентском кризисе определенный шанс".
По ее словам, единственный, кто может защитить и дать шанс хотя бы на какое-нибудь будущее, это украинский народ. И, убеждена политик, сейчас у депутатов от монобольшинства есть шанс заслужить индульгенцию от украинцев.
По ее словам, нужно собираться всем руководителям фракций и принимать решение о переформатировании парламента. Нужно создавать коалицию, переизбирать руководство Верховной Рады, вычищать аппарат Верховной Рады, очень часто по приказам из Офиса Президента блокирует деятельность депутатов, особенно оппозиционных, объяснила народная депутат. А в результате этих изменений уже назначать коалиционное правительство.
Политик обратилась к своим коллегам и подчеркнула, что у них сегодня шанс стать народными депутатами — сделать что-то не для себя или для Зеленского, а для Украины.
