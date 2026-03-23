Политика Украины 2026 В Раде уже не скрывают худшего: Зеленский просто кинул нардепов
В Раде уже не скрывают худшего: Зеленский просто кинул нардепов

Народная депутат Федина предупредила депутатов от "Слуги народа", что Зеленский их кинул

23 марта 2026, 21:11
Кречмаровская Наталия

Политический кризис в Раде признают все фракции – рассказывают, что монобольшинства фактически нет, однако голоса для фундаментальных вопросов можно найти.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат София Федина объяснила, что Зеленский долгое время пытался обнулить парламент. И по ее словам считал, что там "сидят послушные зеленые лягушки, которые по команде говорят "ква" и жмут зеленую кнопку. Однако она видит в парламентском кризисе определенный шанс".

"Депутаты от монобольшинства должны хорошо понять. Их Зеленский бросил. Он собирается всех депутатов, особенно от монобольшинства, сделать виновными во всех грехах человечества. Прежде всего потому, что не сделал он сам и за что он сам, как верховный главнокомандующий, как президент Украины, ответственен. Он их все равно будет уничтожать один за другим. То есть он их не защитит”, — предупредила своих коллег народная депутат.

По ее словам, единственный, кто может защитить и дать шанс хотя бы на какое-нибудь будущее, это украинский народ. И, убеждена политик, сейчас у депутатов от монобольшинства есть шанс заслужить индульгенцию от украинцев.

"Но для этого нужно перестать бояться, для этого нужно перестать выполнять команды на автомате, и для этого нужно начинать думать. Монобольшинства нет, но достаточное количество депутатов для голосований и принятия решений есть", — отметила нардепка.

По ее словам, нужно собираться всем руководителям фракций и принимать решение о переформатировании парламента. Нужно создавать коалицию, переизбирать руководство Верховной Рады, вычищать аппарат Верховной Рады, очень часто по приказам из Офиса Президента блокирует деятельность депутатов, особенно оппозиционных, объяснила народная депутат. А в результате этих изменений уже назначать коалиционное правительство.

"Если Зеленскому это не нравится, то наверняка это будут его проблемы. Но парламент должен работать, а Зеленский как президент пока, он должен договариваться с парламентом и убеждать парламент на тех или иных решениях", — отметила Федина.

Политик обратилась к своим коллегам и подчеркнула, что у них сегодня шанс стать народными депутатами — сделать что-то не для себя или для Зеленского, а для Украины.

"У нас есть достаточное количество людей, чтобы сформировать коалиционное большинство и делать то, что мы должны делать в парламенте", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о "полном провале".




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/14910
