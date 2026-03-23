Нардепи хапаються за голову: заявляють про “повний провал”

Кречмаровская Наталия
Уряд провалив комунікацію з народними депутатами. У Раді обурені нинішнім станом речей — з народними обранцями не радяться перед погодженням важливих рішень, як це було раніше. І саме через це, за словами парламентарів, виникають складнощі з голосуванням Ради.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, чому Рада не підтримує законодавчі ініціативи Кабінету міністрів України щодо підвищення податків.
За словами політика, саме тому ініціативи щодо підвищення податків, які з’являються зараз, матимуть складнощі з проходженням у сесійній залі.
Народний депутат вказав на ще одну проблему — фактично втрачена комунікація між Кабінетом міністрів і Верховною Радою.
Політик зауважив, що на тлі цього склалася дивна ситуація — вперше за останні роки у вівторок не буде пленарного засідання. До того ж, уточнив народний депутат, порядок денний з’являється фактично в останній момент, хоча зазвичай депутати отримували його заздалегідь і могли нормально підготуватися до розгляду законопроєктів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Гончаренка, загрожує народним депутатам.