Нардепи хапаються за голову: заявляють про “повний провал”

Уряд провалив комунікацію з народними депутатами. У Раді обурені нинішнім станом речей — з народними обранцями не радяться перед погодженням важливих рішень, як це було раніше. І саме через це, за словами парламентарів, виникають складнощі з голосуванням Ради.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, чому Рада не підтримує законодавчі ініціативи Кабінету міністрів України щодо підвищення податків.

“Насправді потрібно чесно сказати: Верховна Рада не була долучена до перемовин з МВФ щодо питань підвищення податків, і з парламентом ніхто не радився, що саме Кабінет міністрів від імені держави планує погоджувати. Такі речі потрібно обговорювати завчасно і спільно визначати, чи підтримує парламент підвищення податків, чи, можливо, варто шукати інші джерела наповнення бюджету”, — зазначив він.

За словами політика, саме тому ініціативи щодо підвищення податків, які з’являються зараз, матимуть складнощі з проходженням у сесійній залі.

Народний депутат вказав на ще одну проблему — фактично втрачена комунікація між Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

“Раніше перед розглядом складних і важливих рішень міністр фінансів або прем’єр-міністр зустрічалися з фракціями, обговорювали позиції, переконували, шукали компроміси. Зараз такої роботи майже немає”, — пояснив ситуацію нардеп.

Політик зауважив, що на тлі цього склалася дивна ситуація — вперше за останні роки у вівторок не буде пленарного засідання. До того ж, уточнив народний депутат, порядок денний з’являється фактично в останній момент, хоча зазвичай депутати отримували його заздалегідь і могли нормально підготуватися до розгляду законопроєктів.

“І це при тому, що є велика кількість важливих законопроєктів, зокрема сектору безпеки і оборони, які давно очікують розгляду у другому читанні”, — підсумував політик.

