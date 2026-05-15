В Раді вже не приховують катастрофи: що насправді відбувається в Україні

Ситуація в Україні повністю сиплеться: нардеп про діру в Державному бюджеті

15 травня 2026, 17:57
Кречмаровська Наталія

У Верховній Раді хапаються за голову через економічні проблеми. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що економіка країни скоро опиниться там, звідки брали пісок для “Династії” — на кладовищі. Політик наголосив, що Державний бюджет на 2026 рік сьогодні не просто дірявий — він розірваний на шматки. 

“Коли його приймали, нам розповідали, що “все буде добре”, що гроші від партнерів точно будуть, що всі “фартові” і все вирішать. А тепер просте питання: де 90 мільярдів від європейських партнерів? Де гроші від МВФ, які парламент уже мав би спрямувати на потреби армії та підтримку малозахищених українців?”, — зауважив народний депутат.

Натомість, за словами політика, парламенту знову пропонують піднімати податки для бізнесу. Нардеп наголосив, що такими рішеннями влада хоче остаточно добити тих, хто ще тримає економіку країни.

“Бо, мабуть, комусь дуже заважає український бізнес, який ще працює, дає людям роботу і забезпечує армію своїми податками. І поки економіка сиплеться, ніхто не хоче відповідати й на інші питання. Що відбувається з медициною, освітою? Де обіцяна реформа ТЦК, які продовжують перекривати дороги і ловити людей на вулицях. Ходять у повному екіпіруванні – так, що їх можна одразу відправляти ближче до передової”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.



Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4824
