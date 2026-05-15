В Раді вже не приховують катастрофи: що насправді відбувається в Україні

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді хапаються за голову через економічні проблеми.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що економіка країни скоро опиниться там, звідки брали пісок для “Династії” — на кладовищі. Політик наголосив, що Державний бюджет на 2026 рік сьогодні не просто дірявий — він розірваний на шматки.
Натомість, за словами політика, парламенту знову пропонують піднімати податки для бізнесу. Нардеп наголосив, що такими рішеннями влада хоче остаточно добити тих, хто ще тримає економіку країни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.