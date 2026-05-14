Безугла вщент “рознесла” Раду: вказала хто стоїть за зловживаннями ТЦК

Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Нардепка наголосила, що ця система пережила не одного міністра, не одного президента.
Безугла нагадала депутатам, що саме вони безпосередньо відповідають за те, щоб змінювати. Є необхідні інструменти, які не використовуються. Також зауважила, що президенту потрібно повідомляти про конкретні проблеми.
Нардепка вказала на рішення, які можуть ухвалити народні депутати, щоб змінити ситуацію — це військова реформа, військова поліція, зміна статутів Збройних сил. І закликала не боятися говорити про головкома.
