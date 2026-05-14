Безугла вщент "рознесла" Раду: вказала хто стоїть за зловживаннями ТЦК
Безугла вщент “рознесла” Раду: вказала хто стоїть за зловживаннями ТЦК

Народна депутатка Безугла нагадала про відповідальність Ради

14 травня 2026, 17:26
Кречмаровская Наталия

Народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

“І це прекрасно зрозуміло, що політично відповідає, наприклад, президент, політично відповідає міністр, але конкретно конфігурацію того, що відбувається, роблять високопосадовці у військовій сфері. А саме — це головнокомандувач Збройних сил Сирський, генеральний штаб, який очолює Гнатов, командування сухопутних військ, які очолює Шаповалов. Це все конкретні люди та конкретна система”, — вказала Безугла.

Нардепка наголосила, що ця система пережила не одного міністра, не одного президента.

“І коли її масштабували в силу тих загроз, які відбуваються, коли туди надали дуже багато грошей, ми маємо тільки збільшення ризиків. І це дуже сильно дисонує з тим, скільки героїзму проявили наші громадяни”, — зауважила вона. 

Безугла нагадала депутатам, що саме вони безпосередньо відповідають за те, щоб змінювати. Є необхідні інструменти, які не використовуються. Також зауважила, що президенту потрібно повідомляти про конкретні проблеми.

Нардепка вказала на рішення, які можуть ухвалити народні депутати, щоб змінити ситуацію — це військова реформа, військова поліція, зміна статутів Збройних сил. І закликала не боятися говорити про головкома.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розводять руками — чому немає відповідальності ТЦК.




Джерело: https://www.facebook.com/reel/35750782701202771/
