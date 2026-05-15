В Раде уже не скрывают катастрофы: что на самом деле происходит в Украине

В Верховной Раде хватаются за голову из-за экономических проблем.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что экономика страны скоро окажется там, откуда брали песок для Династии — на кладбище. Политик подчеркнул, что Государственный бюджет на 2026 год сегодня не просто дырявый – он разорван в клочья.

"Когда его принимали, нам рассказывали, что "все будет хорошо", что деньги от партнеров точно будут, что все "фартовые" и все решат. А теперь простой вопрос: где 90 миллиардов от европейских партнеров? Где деньги от МВФ, которые парламент уже должен направить на нужды армии и поддержку малозащищенных украинцев?", — отметил народный депутат.

По словам политика, парламенту снова предлагают поднимать налоги для бизнеса. Нардеп подчеркнул, что такими решениями власти хотят окончательно добить тех, кто еще держит экономику страны.

"Потому что, наверное, кому-то очень мешает еще работающий украинский бизнес, дает людям работу и обеспечивает армию своими налогами. И пока экономика сыпется, никто не хочет отвечать и на другие вопросы. Что происходит с медициной, образованием? Где обещана реформа ТЦК, которые продолжают перекрывать дороги и ловить людей на улицах. Ходят в полной экипировке – так, что их можно сразу отправлять ближе к передовой”, — подытожил народный депутат.

