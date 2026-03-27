В Раде уже не подбирают слова: Зеленский и его друзья не планируют свое будущее в Украине

Новость о том, что народный депутат Юрий Корявченков находился в Испании, возмутила и рядовых украинцев, и народных депутатов. Однако в Раде убеждены, что проблема гораздо глубже.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что кто-то из чиновников и депутатов покупает жилье за границей и планирует жить там — это не секрет, и не новость, и не сенсация.

"Но. Я вообще хотел бы поговорить об вот этом феномене людей из "Квартала". 20 лет нам с экранов рассказывали о коррупционерах депутатов, об отбросах чиновников, о плохих президентах и премьерах. 20 лет делали рейтинги на этом. 20 лет говорили, что нужно просто "нормальную страну" построить. "Именно они, ближайшие друзья президента, делают подобные вещи весьма демонстративно", — убежден депутат.

Политик напомнил, что Миндич — в Израиле на пляже со 100 миллионами долларов украденных на энергетике, Юзик в Испании на отдыхе — там же живет его семья, Шефир младше вообще России раздает интервью, Шефир старший "обилетил" половину бизнесов и также уехал.

"О цинизме Зеленского можно писать сотни постов. И все они, и сам Зеленский тоже, не планируют, не хотят, и не видят свое будущее здесь. Им эта страна, по сути, нужна, как кормушка. Еще что-то украсть есть. Украдем. И всем до свидания. Будем жить в Израиле, в Испании, в США или где-нибудь в Италии. А что там у вас будет? Как вы там будете существовать? Но абсолютно и твердо по*ер”, — объяснил политик.

По его словам, Украина, конечно, не была самой успешной страной мира. Однако у нас было 35-40 миллионов населения, какое-то развитие, заработные платы, целые города Донбасса, промышленность, даже ЗАЭС и та была.

"Уже сейчас нас 25 миллионов. Электричества нет не то, что для промышленности, а для просто, чтобы лампочка дома горела, зарплат нет, сотни тысяч погибших или раненых, промышленность разрушена, города разрушены, никакого развития и нет. Очень грустно", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Европа может отказаться от денежной помощи Украине.



