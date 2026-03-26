Європа перестане давати гроші Україні: в Раді назвали ключову причину

Проблеми великої корупції в Україні обговорюють роками і навіть десятиліттями, однак питання і досі не вирішене. А розслідування корупційних схем в енергетиці та справа “Мідас” взагалі шокували суспільство. При цьому корупція впливає не тільки на ситуацію всередині країни, це може ускладнити відносини з партнерами.

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що український бюджет сьогодні на 50% залежить від наших міжнародних партнерів. І в умовах, коли Сполучені Штати припинили фактично фінансову допомогу, головним донором є Європейський Союз, долучаються інші країни.

“І ми чуємо дуже чіткі сигнали занепокоєння. Перше — корупцією. Друге — наші партнери хочуть бачити прозорий розподіл коштів і контроль. Інакше нам навіть не будуть давати не те, що безповоротну фінансову допомогу, не тільки гранти, а й не будуть давати нам донорську допомогу — кредити”, — пояснила вона.

Нардепи, за її словами, проаналізували бюджет за минулі місяці і результат вражаючий.

“І чи знаєте ви, що 100 млрд грн було витрачено нинішнім урядом не на армію, не на медиків, не на освітян, а на ті речі, які є дрімучим, безпардонним, нахабним популізмом і просто розкраданням грошей в бюджеті воюючої країни. І це не лише кешбеки, і це не лише марафони. Це купа інших захованих в бюджеті рядків, які йдуть просто на корупцію”, — зазначила вона.

І підсумувала, що партнери це дуже чітко бачать.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді різко розкритикували рішення уряду щодо кешбеку на пальне. Нардепи наголошують, що це тільки погіршує ситуацію.




