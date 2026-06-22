В Раді втрачають терпіння: вказали, що насправді турбує військових ЗСУ

У Міністерстві оборони України презентували реформу армії, однак після оголошення масштабних змін все більше виникає питань.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада багато говорить про реформу армії: нові контракти, мотивація військових та справедливі умови служби. Але після цих заяв у самих військовослужбовців залишається більше запитань, ніж відповідей.

“Щодня отримую такі питання у повідомленнях, зверненнях і під час спілкування з нашими захисниками. Саме тому направив депутатський запит до Міністерства оборони, щоб отримати чіткі та зрозумілі відповіді”, — розповів політик.

Зокрема, за його словами, військових цікавить:

1. Чи отримають право виїжджати за кордон на час відстрочки ті, хто відслужив за новим контрактом і звільнився? А також військові, демобілізація яких очікується з кінця осені 2026 року?

2. Коли буде оприлюднено умови контракту для офіцерського складу: мобілізованих; офіцерів, які уклали контракт до завершення дії воєнного стану; тих, у кого строк дії контракту завершився, але був автоматично продовжений?

3. Якщо після укладення “піхотно-штурмового” контракту солдат жодного разу не залучався до виконання бойових завдань на лінії фронту, чи матиме він право на звільнення в запас після 10 місяців служби? Чи є мінімальні вимоги щодо кількості бойових виходів?

4. Як має діяти військовослужбовець, якщо після укладення бойового чи базового контракту його переводять до штурмових військ чи підрозділів? Чи дасть це йому право відслужити 10 місяців замість 2-х років з наступним звільненням у запас?

5. Мінімальний рівень щомісячного грошового забезпечення пропонується підвищити до 30 000 гривень. Але чому тоді у разі отримання тяжкого поранення під час бойових дій пенсійні виплати будуть прив’язані до суми від 20 000 гривень? Чи буде така різниця усунута?

6. Чому терміни служби за базовим і бойовим контрактом однакові, тоді як в нестабільних умовах на фронті, ризик для життя під час служби за бойовим контрактом може бути співмірним із ризиками в піхотно-штурмових підрозділах?

7. Міністр оборони говорив, що кожен військовослужбовець матиме змогу побачити за допомогою “калькулятора” скільки ще йому залишилося служити до звільнення. Яким чином це працюватиме? Чи не доведеться військовим самостійно проходити кола бюрократичного пекла і збирати документи за всі роки служби?

8. Який рівень мінімальної зарплати для військових очікується у 2027 році? Чи будуть її підвищувати з урахуванням інфляції?

9. Чому функціонал застосунку “Армія+” недоступний для військовослужбовців Державної прикордонної служби України?

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Раді реформу Федорова рознесли вщент.



