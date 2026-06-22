В Раде теряют терпение: указали, что действительно беспокоит военных ВСУ

В Министерстве обороны Украины представили реформу армии, однако после объявления масштабных изменений все больше возникает вопросов.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власть много говорит о реформе армии: новые контракты, мотивация военных и справедливые условия службы. Но после этих заявлений у самих военнослужащих остается больше вопросов, чем ответов.

"Каждый день получаю такие вопросы в сообщениях, обращениях и во время общения с нашими защитниками. Именно поэтому направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы получить четкие и понятные ответы", — рассказал политик.

В частности, по его словам, военных интересует:

1. Получат ли право выезжать за границу на время отсрочки отслужившие по новому контракту и уволившиеся? А также военные, чья демобилизация ожидается с конца осени 2026 года?

2. Когда будут обнародованы условия контракта для офицерского состава: мобилизованные; офицеров, заключивших контракт до завершения действия военного положения; тех, у кого срок действия контракта истек, но был автоматически продлен?

3. Если после заключения "пехотно-штурмового" контракта солдат ни разу не привлекался к выполнению боевых задач на линии фронта, будет ли он иметь право на увольнение в запас после 10 месяцев службы? Есть ли минимальные требования по количеству боевых выходов?

4. Как должен действовать военнослужащий, если после заключения боевого или базового контракта его переводят в штурмовые войска или подразделения? Даст ли ему право отслужить 10 месяцев вместо 2-х лет с последующим увольнением в запас?

5. Минимальный уровень ежемесячного денежного довольствия предлагается повысить до 30 000 гривен. Но почему тогда в случае получения тяжелого ранения в ходе боевых действий пенсионные выплаты будут привязаны к сумме от 20 000 гривен? Будет ли такая разница устранена?

6. Почему сроки службы по базовому и боевому контракту одинаковы, тогда как в нестабильных условиях на фронте риск для жизни во время службы по боевому контракту может быть соизмерим с рисками в пехотно-штурмовых подразделениях?

7. Министр обороны говорил, что каждый военнослужащий сможет увидеть с помощью "калькулятора" сколько еще ему осталось служить до увольнения. Как это будет работать? Не придется ли военным самостоятельно проходить круги бюрократического ада и собирать документы за все годы службы?

8. Какой уровень минимальной зарплаты для военных ожидается в 2027 году? Будут ли ее повышать с учетом инфляции?

9. Почему функционал приложения "Армия" недоступен для военнослужащих Государственной пограничной службы Украины?

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Раде реформу Федорова разнесли вдребезги.



