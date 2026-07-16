В Раді відверто глузують із Зеленського: “президенту потрібно подарувати Конституцію"

Перезавантаження Кабміну не обійшлося без скандалу. Головною інтригою було — чи запропонує президент України Володимир Зеленський на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Зеленський запропонував очільника МВС Ігоря Клименка. Цього кандидата не схвалила Рада. Тож очільник України заявив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра, а після необхідних юридичних процедур пропонуватиме його на посаду міністра оборони. В Раді пояснили, що не так з рішенням.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що “божевільний день продовжується”. Щодо рішення Зеленського, то, за його словами, президент України не може нікому доручити бути виконуючим обовʼязків міністра оборони. Це може зробити тільки Кабмін.

“Але все одно доручив Хмарі бути в.о. Тепер Корецький, як премʼєр-міністр, має призначити в.о. Хмару. А далі Зеленський пише, що буде подавати Хмару, але поки його не подає. Висновок один: треба подарувати Зеленському Конституцію”, — зазначив Гончаренко.

Політик вказав на ще один цікавий момент: Хмара — є діючим генералом.

“І згідно з законом він не може очолити міністерство оборони. Відповідно, його треба звільнити з військової служби”, — зауважив народний депутат.

Також він додав, що засідання Ради не планується ні сьогодні ввечері, ні завтра.

“Бо останні години ходили плітки, ніби можуть зібрати термінове засідання. Тобто, як я і казав, раніше, ніж через місяць, подання на міністра оборони та міністра закордонних справ не буде”, — зауважив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про рішення Зеленського.



