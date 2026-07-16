В Раді відверто глузують із Зеленського: “президенту потрібно подарувати Конституцію"

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Кречмаровская Наталия
Перезавантаження Кабміну не обійшлося без скандалу. Головною інтригою було — чи запропонує президент України Володимир Зеленський на посаду міністра оборони Михайла Федорова.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Зеленський запропонував очільника МВС Ігоря Клименка. Цього кандидата не схвалила Рада. Тож очільник України заявив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра, а після необхідних юридичних процедур пропонуватиме його на посаду міністра оборони. В Раді пояснили, що не так з рішенням.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що “божевільний день продовжується”. Щодо рішення Зеленського, то, за його словами, президент України не може нікому доручити бути виконуючим обовʼязків міністра оборони. Це може зробити тільки Кабмін.
Політик вказав на ще один цікавий момент: Хмара — є діючим генералом.
Також він додав, що засідання Ради не планується ні сьогодні ввечері, ні завтра.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про рішення Зеленського.